Очередная многоходовка на рынке нефти: какова цель ценовых манипуляций

Произошедшее в минувшую пятницу событие наглядно показывает, как работает этот рынок, и кто в доме хозяин. Как известно, для того, чтобы двигать рынок в ту или иную сторону, крупным игрокам нужно, чтобы большое количество более мелких трейдеров строило свои позиции в противоположную сторону. Тогда акулы рынка смогут загнать их в неловкое положение, тем начнут закрывать свои позиции, что приведет к автоматическому ускорению цены.

Итак, в минувшую пятницу рынок нефти вот уже сутки торговался практически без динамики - тут то и грянул гром. Издание Wall Street Journal выпустило сообщение о том, что ОАЭ якобы собирается выйти из состава ОПЕК. На этой новости цена стремительно полетела вниз, однако не прошло и часа, как начался второй акт биржевого спектакля.

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ОАЭ выступило с опровержением, после чего цены снова полетела, только уже в другую сторону и с обновлением максимумов последних дней. Очередной раз мы видим практически один и тот же сценарий манипуляций. Последний подобный случай состоялся в ноябре 2022 года, и мы также подробно его описали.

Тогда, напомним, актеры были те же: Wall Street Journal, конечно же, со ссылкой на неназванные источники, утверждал, что ОПЕК+ на предстоящем 4 декабря заседании собирается увеличить квоты на добычу на 500 тыс. баррелей. После этой публикации падение нефтяных котировок резко ускорилось и перешло практически в свободное. Однако не прошло и трех часов, как цены на нефть вертикальным движением вверх вернули себе утраченные уровни поддержки. Саудовская Аравия выступила с заявлением, в котором категорически опровергла сообщение WSJ.

Как говорится, зачем менять то, что и так хорошо работает! То есть не меняется даже сценарий и очередность действий, не говоря уже о деталях. При этом очевидно, что подобная публикация любым изданием, не входящим в круг участников, будет игнорироваться.

Также стоит вспомнить, как в марте прошлого года публикация СМИ о том, что ОАЭ будут рекомендовать другим членам ОПЕК увеличить добычу нефти, тогда об этом написала Financial Times, сославшись на слова посла ОАЭ в Вашингтоне Юсефа аль-Отайбы. Тогда на рынке и так царил хаос, и подобное сообщение привело не только к обвалу цены, но и, видимо, очень сильно ударило по большинству игроков, так как в ближайшие несколько часов ликвидности просто не было, а котировки скакали по 30-50 центов в минуту.

Что же касается целей прошедшей манипуляции, то определить можно лишь локальные. Однако среднесрочно ситуация на рынке может вылиться в достаточно сильное движение. Своим мнением поделился старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов:

“Цены на нефть действительно торгуются в боковике - 80-86 долларов за баррель смеси Brent. Выход из этого диапазона и определит дальнейшую динамику. Отмечу, что в нижней точке 23 февраля прошли очень большие объемы, что может говорить о готовящемся росте цены в район 100 долларов. Также отмечу, что на рынке нефти, как впрочем и на других рынках, важно смотреть на технические индикаторы. Цены уже несколько раз упиралась к 100-дневной скользящей средней, и в пятницу после публикации WSJ и последующего опровержения от ОАЭ цену как раз притянули к этой отметке. Если пробой наверх состоится, следующая отметка - район 94 долларов, то есть почти 10 долларов от текущей цены, что для трейдеров - колоссальные деньги. Также мы видим выход из фигуры треугольник, высота которой также около 10 долларов, и значит, и цель примерно там же - около 94-95 долларов”, - рассказал о технической картине на рынке нефти Стремоухов.

Действительно, вполне вероятно, что котировки будут выше, тем более, что и сезонные факторы располагают. Впрочем, учитывая, как в прошлом году цены на нефть буквально в ручном режиме опускали вниз, возможен вариант сдерживания роста, но и дешевая нефть после того, как Россия потеряла часть рынков сбыта, вряд ли кому то будет интересен.