Потери ВСУ на пяти направлениях составили около 500 человек за сутки

Российское Министерство обороны рассказало о ходе проведения спецоперации.

Сообщается, что на Купянском направлении, где поражены подразделения ВСУ в районах Тимковки Харьковской области и Новоселовского (ЛНР), уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. «На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики», — указывается в сводке Минобороны. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 160 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО «Град», говорится в сообщении.

«На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225-ти украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Ураган" и гаубица Д-30», — отмечают в российском оборонном ведомстве.

Также сообщается, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Пречистовки и Новоселки (ДНР); здесь за сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град».

Согласно сводке Минобороны РФ, в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины; в ДНР сбиты вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29.