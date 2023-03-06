Потребление крепкого алкоголя в России в прошлом году увеличилось на 7,5%

Потребление крепкого алкоголя в России в минувшем году выросло на 7,5% по отношению к 2021-му.

Об этом свидетельствуют данные аудиторской компании FinExpertiza.

«Розничные продажи крепкого спиртного — водки, коньяка и ликероводочной продукции крепче 25 градусов — увеличились в 2022 году на 7,5%, до 6,8 литра на человека в год», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Отмечается, что потребление вина снизилось по сравнению с 2021 годом на 5,5% — с 6,6 до 6,2 л на каждого жителя РФ в год.

Уровень потребления пивной продукции (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) в прошлом году фактически не изменилось, сократившись на символические 0,06%, до 52,2 л на человека в год.

Уточняется, что наибольшим спросом спиртные напитки пользуются у жителей северных и дальневосточных регионов. Лидерами по розничным продажам крепкого спиртного стали Карелия (15,5 л на человека за год), Сахалинская область (14,9 л), Республика Коми (14,6 л), Магаданская область (14,1 л), Камчатский край (12,4 литра), Ненецкий автономный округ (12,2 л), Архангельская область (12,2 л), Вологодская область (12,1 л), Мурманская область (11,8 л) и Чукотский автономный округ (11,4 л). «В этих субъектах уровень потребления горячительных напитков превосходит среднероссийский показатель от 1,7 до 2,3 раза», — констатируют аналитики.

Традиционно равнодушными к алкоголю остаются жители кавказских регионов, в том числе Чечни (0,1 л крепкого напитка на душу населения в год), Ингушетии (0,5 л), Кабардино-Балкарии (1 л), Северной Осетии (1,1 л), Дагестана (1,5 л), Карачаево-Черкесии (1,9 л), Тыве (2,8 л), Ставропольском крае (3,6 л), Ростовской области (4,1 л) и Адыгее (4,1 л).

Продажи водки и коньяка выросли за счет наименьшего подорожания за прошедший год относительно вина и пива, поясняют эксперты.

«В целом употребление спиртного традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса. Показательно, что уже к середине 2022 года расходы россиян на вредное потребление — то есть на алкоголь, табачную продукцию и сладости — выросли на пятую часть», — приводятся в пресс-релизе слова члена совета директоров аудиторской компании Агвана Микаеляна.