Правительство включит в программу госпомощи предприятия химической промышленности

Кабмин принял решение расширить программу субсидирования инвестпроектов по приоритетным направлениям. Механизмы госпомощи будут распространяться на производство малой и среднетоннажной химпродукции.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в ближайшие годы на эти цели будут направлены 2,5 млрд руб.

«Распространим механизм государственной помощи на производство малой и среднетоннажной химической продукции, включая компоненты для строительных и дорожных покрытий, а также бытовой химии и других полезных материалов», — заявил глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами.

Он отметил, что инвесторы смогут вернуть до 70% затрат на выплату ставки по кредитам, полученным за последние четыре года и в 2024 году.

«В ближайшие годы направим 2,5 миллиарда рублей», — сказал Мишустин.

Премьер сообщил о снятии ограничений на максимальный объем инвестиций — вместо него будет установлен предельный размер субсидируемой части заемных средств, которая может достигать 8 млрд руб.