Премьер Китая сообщил, что рост ВВП страны в 2023 году составит около 5%

Премьер-министр Ли Кэцян объявил цель по ВВП в первый день Всекитайского собрания народных представителей, ежегодное заседание которого началось в Пекине 5 марта.

Экономисты ожидали более амбициозной цели на уровне выше 5% после снятия связанных с коронавирусом ограничений, пишет Bloomberg.

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Относительно консервативные планы китайского правительства в текущем году призваны «восстановить доверие к Пекину и дать президенту Си Цзиньпину и ряду новых высокопоставленных экономических чиновников больше возможностей сосредоточиться на долгосрочной политике», отмечает агентство.

Сообщается, что UBS Group AG повысила прогноз экономического роста КНР до 5,4% в 2023 году в связи с ускорившимися темпами восстановления. Агентство поясняет, что это выступило бы серьезным стимулом для испытывающей трудности мировой экономики: согласно недавнему анализу МВФ, когда темпы роста в Китае повышаются на 1 п.п., рост в других странах увеличивается примерно на 0,3 п.п.

Главный экономист Pinpoint Asset Management Ltd. Чжан Чживэй указал на то, что цель по ВВП следует рассматривать в качестве нижней планки, подразумевая что фактический рост может оказаться выше.

Отмечается, что рост внутреннего спроса, а именно потребительские расходы и инвестиции в бизнес, обозначены китайским правительством в качестве главного приоритета. «Более высокий целевой показатель занятости правительства на этот год — около 12 миллионов новых рабочих мест в городах — предполагает, что чиновники видят движущей силой экономики более трудоемкие потребительские секторы, в то время как рост финансируемых правительством инвестиций в инфраструктуру, вероятно, замедлится», — указывается в материале.

В докладе Ли наблюдается сдвиг в сторону приоритета национальной безопасности, технологической самостоятельности страны и ее финансовой стабильности перед темпами роста, констатирует Bloomberg. В соответствии с этими целями в 2023 году Китай нарастит расходы на оборону на 7,2%, до 1,55 трлн юаней (около $224,8 млрд), что будет самым высоким темпом за четыре года.

На втором месте в списке приоритетов правительства Ли — наука и промышленная политика. Уточняется, что этот вопрос приобрел особую актуальность после введения Вашингтоном беспрецедентных санкций в отношении китайского сектора микрочипов.

Говоря о рынке недвижимости, на который приходится до 20% ВВП Китая, премьер обозначил, что Пекин продолжит поддерживать жилищное строительство, одновременно более жестко регулируя сектор, с тем чтобы предотвратить неконтролируемое расширение рынка.