Экспорт российской пшеницы резко вырос

Начало 2023 года оказалось вполне успешным для экспортеров российского зерна. Экспорт пшеницы в первые два месяца года в годовом выражении вырос почти вдвое, по данным логистической компании Logistic OS.

Всплеск активности импортеров российского зерна, отмечает Bloomberg, показывает, что они приспособились к санкциям и связанным с ними проблемам со страхованием грузов и финансированием, и готовы наращивать закупки. Зерно сейчас вновь вышло на первые полосы газет в связи с приближением окончанием срока действия зерновой сделки 18 марта, позволяющей Киеву отправлять зерно через черноморские порты по безопасному коридору. Экспорт украинского зерна в отличие от российского в прошлом году сократился. Украина уже обратилась в ООН с просьбой о продлении сделки еще на год. Однако в Москве утверждают, что Запад не выполнил условия сделки и не снял санкции с российских агрофирм.

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На российское зерно сейчас высокий спрос. В результате в январе-феврале морской экспорт пшеницы вырос по сравнению с тем же периодом 2022 года почти на 90% и превысил 6,1 млн тонн. Не удивительно, потому что стоимость фьючерсов на пшеницу в Чикаго и Париже сейчас минимальная за год. Цены снижаются благодаря высокому урожаю в 2022 году, превысившему урожай 2021 года на 25 млн тонн. Продовольствие не попало под санкции против России, но ограничения, введенные против российских госкомпаний и банков, существенно затруднили торговлю зерном. В европейских портах остаются сотни тысяч тонн российских удобрений, но пшенице повезло – ее российские экспортеры вывозят за границу в огромных количествах.

Глава аналитического центра SovEcon Андрей Сизов считает одной из важных причин недавнего всплеска экспорта российского зерна еще и то, что в прошлом году в отличие от обычной практики основной объем торговли зерном сдвинулся на конец года.

«Начало сезона торговли было медленным, принимая во внимание высокий урожай и огромное предложение зерна»,- цитирует Сизова Bloomberg.

По оценкам Сизова, Россия уже экспортировала в текущем сезоне, начавшемся в июле 2022 года, 29,5 млн тонн пшеницы, т.е. на 2,8 млн тонн (10,5%) больше, чем в прошлом сезоне за то же время. Он также не исключает установления в этом году рекорда зернового экспорта: 44 млн тонн пшеницы и 55 млн тонн зерна в целом.

По словам председателя комиссии «Опоры зерна» Сергея Соколова, в нынешнем сезоне главными импортерами российского зерна являются Турция, уже купившая 6,5 млн тонн, и Египет (5 млн тонн). Как всегда, активно покупают наше зерно азиатские и африканские страны. В списке «миллионеров», т.е. стран, уже купивших не менее миллиона тонн, такие страны, как Иран, Саудовская Аравия, Пакистан, Бангладеш, Алжир, Ливия, Судан.

Благодаря зерновой сделке экспорт украинской пшеницы в этом году тоже высокий, хотя и уступает прошлогоднему пику. В феврале через черноморские порты было вывезено 3,35 млн тонн. Количество судов, разрешенных для проверок, в прошлом месяце сократилось. Оно сокращается уже четвертый месяц подряд. В Киеве винят в снижении зернового экспорта в медленной работе российских инспекторов, проверяющих согласно условиям зернового соглашения корабли с зерном. В общей сложности, экспорт украинского зерна, включая и экспорт автомобильным транспортом и по железной дороге, в этом году почти на 25% ниже, чем в прошлом.

