РФ введет упрощенный визовый режим с Индией, Сирией и Вьетнамом

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе Индией.

Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает ТАСС.

«Помимо Индии проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», — уточнил дипломат.

Ранее Иванов сообщил, что РФ готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, отмечает агентство. Речь идет о Бахрейне, Омане, Саудовской Аравии, Багамах, Барбадосе, Гаити, Замбии, Кувейте, Малайзии, Мексике, а также Тринидаде и Тобаго.

В феврале «Эксперт» писал, что гражданам 19 государств будут выдавать туристические визы в РФ на срок до шести месяцев на основе бронирования места в гостинице. Оформлять визы с 5 марта таким путем могут граждане Бахрейна, Брунея, Индии, Индонезии, Ирана, Камбоджи, Китая, КНДР, Кувейта, Лаоса, Малайзии, Мексики, Мьянмы, Омана, Саудовской Аравии, а также Сербии, Таиланда, Турции и Филиппин.