Россия сосредотачивается на инвестициях

На оперативном совещании с вице-премьерами, прошедшем сегодня, премьер-министр Михаил Мишустин сделал акцент на теме инвестиций, причем как государственных, так и частных.

В частности, речь зашла о поддержке промышленности. Глава кабинета министров сообщил, что программа субсидирования инвестпроектов по приоритетным направлениям будет расширена. Соответствующее постановление правительства было подписано еще 1 марта.

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За деньгами проследят

«Президент подчеркивал необходимость существенного увеличения технологических возможностей российской экономики, обеспечения роста мощностей отечественной индустрии. И для этого мы распространим механизм государственной помощи на производство малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, включая компоненты для строительных и дорожных покрытий, бытовой химии и других полезных материалов», — заявил Михаил Мишустин, добавив, что в рамках программы инвесторам будут компенсировать до 70% ставок по кредитам, взятым с 2021 по 2024 год включительно. Из казны для этого выделят 2,5 млрд рублей.

При этом лимитов для объемов инвестиций больше не будет. Однако субсидироваться будут только займы в пределах 8 млрд рублей. При общей стоимости инвестпроекта — не менее 150 млн рублей. По мнению премьер-министра РФ, такая поддержка инвестпроектов окажет «мультипликативный эффект», сыграв в плюс и для смежных отраслей.

Помимо субсидий на кредиты, предназначенные для инвестирования, власти готовы дополнительно поддержать и выделение займов на пополнение оборотных средств. На специализированную программу, предназначенную для системообразующих промышленных и торговых предприятий, правительство направит дополнительно примерно 21,5 млрд рублей. Эти средства позволят почти 800 компаниям-заемщикам расплачиваться с кредиторами до конца действия договоров по льготным ставкам.

Как напомнил в ходе совещания вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, программу запустили в то время, когда ставка ЦБ составляла 20%. Господдержка в 42,5 млрд рублей позволила предприятиям занять 1,2 трлн меньше, чем под 11%.

Глава Минпромторга подчеркнул, что через региональные фонды развития промышленности похожую поддержку получили также предприятия МСП, привлекшие на выгодных условиях более 300 млрд рублей. То есть, пока ключевая ставка была двузначной, главным источником корпоративного кредитования были правительственные программы.

«И, что самое важное, обеспечив стабильную работу предприятий, мы смогли сохранить настрой реального сектора на инвестирование в новые высокотехнологичные проекты. Здесь главным источником послужил Фонд развития промышленности. В прошлом году он выдал рекордный объем займов — 140 млрд рублей — на реализацию более 250 проектов», —резюмировал Денис Мантуров.

Впрочем, по мнению Михаила Мишустина этот аккорд — далеко не финальный. На очереди стоит запуск нового режима, предусматривающего кластеризацию промышленных зон и предоставление налоговых послаблений и доступного кредитования. Премьер предложил не только отработать вопросы, касающиеся нового проекта с Минфином, но и проследить за тем, как деньги, которые выделит ведомство, будут работать.

Нужно не просто этим постоянно заниматься, а поставить это на мониторинг и обсудить с Дмитрием Юрьевичем Григоренко инструментарий, который мог бы нам с вами показывать, насколько востребованы эти режимы и насколько эффективно будет происходить внедрение и запуск новых производств в них. Включая промышленную ипотеку, о которой мы с вами также подробно говорили», — подчеркнул глава кабмина.

С небес на землю

На контроле правительственным чиновникам предстоит держать не только вопросы льготного кредитования и инвестирования в промышленность. По мнению Михаила Мишустина, нельзя сводить глаз, например, и с туристического сектора.

В данном случае речь идет о конкретном объекте — горнолыжном курорте «Архыз». Как сообщил Александр Новак, за два года государство вывело объект на операционную рентабельность. Сегодня курорт может предложить отдыхающим более 27 км трасс, оборудованных в том числе «снежными пушками», восемь канаток. Развивать одну из жемчужин Северного Кавказа власти решили за счет стратегического инвестора.



«На прошлой неделе состоялся конкурс. Определён стратегический инвестор, который поэтапно перечислит в бюджет Российской Федерации 24,2 млрд рублей, что существенно превышает вложенные государством средства, — рассказал Александр Новак об условиях, на которых был “сосватан” “Архыз”. — По условиям конкурса, в соответствии с соглашением, инвестор взял на себя обязательства по строительству за счёт собственных средств канатных дорог, горнолыжных трасс, гостиниц, ресторанов, других объектов инфраструктуры в объеме не менее 40 млрд рублей. Это позволит к 2030 году как минимум удвоить туристический поток. “Архыз” станет курортом международного уровня».

И вновь Михаил Мишустин вернул выступающего с небес на землю. «Александр Валентинович, успешным этот опыт станет тогда, когда инвестиционное соглашение будет полностью выполнено. Очень важно, чтобы все намерения, когда государственно-частное партнерство заключается, не оставались намерениями на бумаге, а были выполнены – в конкретных километрах, квадратных метрах», — заявил глава кабмина.

Он напомнил, что инструментов для обмеров и обсчетов хватает – и специализированный департамент, и целый Минфин. И призвал держать процесс на личном контроле, подключив к нему также Дмитрия Чернышенко и Максима Решетникова. Да и других «коллег» — один ум, как говорится, хорошо, а десять — лучше. Главное, чтобы удалось уследить за выполнением всех инвестиционных обязательств.

Таким образом глава российского правительства не в первый раз сигнализировал как инвесторам всех мастей, а также получателям федеральной поддержки, что посеяло государство страны уже достаточно, а теперь ждет достойного урожая.