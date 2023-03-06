Российский рынок ипотеки в феврале вырос в полтора раза

В феврале российские банки выдали порядка 420 млрд рублей по ипотеке, что в полтора раза больше, чем в январе. По оценке ВТБ, рост произошел за счет реализации программ льготной ипотеки, ввода новых девелоперских объектов и сокращения субсидированных программ от застройщиков, сообщили в пресс-службе банка.

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«ВТБ в феврале оформил около 15 тыс. жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. Средний чек составил порядка 5,2 млн рублей, увеличившись за год примерно на 20%. Около 40% продаж в феврале пришлось на Москву и область (примерно 30 млрд рублей). На втором месте — Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 7 млрд рублей). В топ-5 регионов также вошли Краснодарский край (6,8 млрд), Республика Татарстан (3 млрд) и Новосибирская область (2,2 млрд)», — уточнили в ВТБ.

По данным кредитной организации, большая часть сделок пришлась на готовое жилье (54%, +3% за год). Те, кто приобретал жилье в новостройках, в основном пользовались льготными программами: «семейной ипотекой» (3,5 тыс. клиентов на 21 млрд рублей) и «ипотекой с господдержкой-2020» (3,1 тыс. заемщиков на 19,5 млрд рублей).

«Мы ожидаем, что в марте спрос на ипотеку по-прежнему будет высок и более стабилен, чем в прошлом году, когда рынок характеризовался большим уровнем турбулентности», — отметил вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он также спрогнозировал, что по итогам года продажи на рынке ипотеки России могут составить более 5 трлн рублей. При этом основной интерес ипотечных заемщиков будет концентрироваться в сегменте вторичной недвижимости.