Магазинные полки: русские идут

Партия «Единая Россия» разрабатывает законопроект, который позволил бы российским производителям в приоритетном порядке попадать на полки крупных сетевых магазинов. Как заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, речь идет о торговых сетях с оборотом (по итогам прошлого года) более 2 млрд рублей.

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Данная мера должна обеспечить поддержку отечественных производителям по всей стране. Депутат подчеркнула, что производитель должен являться российским физическим или юридическим лицом, не находящимся под контролем иностранных лиц, и «торговый знак должен принадлежать российским лицам». «Долю товара будет устанавливать Минпромторг», — цитирует ТАСС Татьяну Буцкую.

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По ее словам, норма не затронет малую и среднюю розницу, которые и так поддерживают отечественных производителей, а также монобрендовые магазины. Впрочем, замруководителя «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов отметил, что законопроект еще предстоит обсудить с представителями торговли и потребителями.

Знай наших

«Я считаю, что в целом этот подход верный — что больше местных производителей должны попадать на полки сетевых магазинов, – заявил “Эксперту” координатор “Деловой России” в Центральном федеральном округе Дмитрий Аббакумов. — Вопрос в том, почему они не попадают туда сейчас? Лет 7 или 8 назад поднималась тема о более активном допуске местных производителей в федеральные сети. Тогда мы упирались в некоторые противоречия и сложности».

Во-первых, объясняет эксперт, федеральным сетям был нужен больший объем товаров. Не все производители могут себе позволить моментально масштабироваться на порядок. Во-вторых, шла речь о том, что упаковка должна быть унифицирована. Из-за такого объема требований местные производители не входили в федеральные сети или делали это очень точечно, с отдельными товарами. Такую ситуацию мы наблюдаем и сейчас.

«Что, если законодательно будет установлен некий регламент и требования к этой работе? Я понимаю, что тут есть некое вмешательство в свободный рынок, и понимаю, что федеральные сети всегда найдут механизм, как свои условия продавить. Но закон будет неким шагом в сторону усиления местных компаний, которые занимаются производством, в первую очередь, продуктов питания», — говорит Дмитрий Аббакумов.

В регионах очень много различных активностей, которые направлены на поддержку местных товаропроизводителей, продолжает он. Например, в Костромской области было несколько проектов: и «Покупай костромское», и телевизионный проект, и комплекс мер поддержки бизнеса «Знай наших». И особенно в нынешних условиях позиция поддерживать своих совершенно логически и морально верная.

«Медиация между региональными производителями и крупными сетями — это отдельный процесс, которым, конечно, нужно серьезно заниматься, чтобы посыл этого законопроекта заработал на земле, и чтобы в каждом регионе местные производители получили большей возможностей», — резюмировал Дмитрий Аббакумов.

Конкуренция — выше или ниже?

Вообще, у законопроекта очень странная формулировка, обратил внимание «Эксперта» член генерального совета «Деловой России», генеральный директор Ивановской текстильной компании Юрий Шилов. Сейчас нет проблем попасть на полки. Можно получить лучшие полки — лучше видимые для покупателя. Но в этом случае может упасть оборот у сетей, тогда они переложат потери на всех поставщиков.

В целом инициатива, по словам эксперта, больше похожа на попытку лоббирования интересов конкретных производителей, для остальных она будет скорее отрицательным фактором. Здесь уместно вспомнить один из посылов, исходящих со стороны бизнеса: нам нужно не помогать, а просто не мешать.

Так или иначе, законопроект позволит усилить экономическую независимость, продовольственную безопасность, стимулировать российских предпринимателей и расширить сбыт продукции отечественных производителей, поделился с «Экспертом» своим мнением финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин.

Доля рынка отечественных и иностранных производителей очень сильно отличается, если анализировать данные в разрезе производственных отраслей, отмечает эксперт. Он сослался на данные аналитической компании NielsenIQ: к августу 2022 года доля отечественных продуктов питания и товаров повседневного спроса в сетевых магазинах составляла 83%, тогда как августе 2021 года — 79%. Рынок бытовой химии и косметики выглядит иначе: а нем 80% принадлежит иностранным компаниям. Объем этого рынка составляет 1 трлн рублей, отметил эксперт (оборот розницы в целом в 2022 году составил 42 трлн 512,5 млрд рублей — прим. ред.).

На рынке медицинских изделий и в биологических активных добавках — 30% товаров отечественного производства.

«Будем надеяться, что предлагаемые меры позволят, как минимум сохранить, а лучше — увеличить плотность конкуренции среди производителей, так как это напрямую будет касаться качества продукции, их стоимости и ассортимента. В условиях здоровой конкуренции предприниматели будут вынуждены использовать инновации, внедрять новые технологии и бороться за качество сервиса», — заключил Сергей Чеврычкин.

Меры по поддержке отечественных производителей уже существуют — как федеральные, так и региональные, отметил в комментарии «Эксперту» руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Конечно, это правильная работа и ее нужно продолжать: развивать, систематизировать, увеличивать доступность такой меры поддержки.

Но важно понимать, что излишнее регулирование деятельности коммерческих сетей не всегда идет на пользу, подчеркнул Никита Донцов. В крупных торговых сетях существуют свои протоколы раскладки товаров на полке, традиционно наиболее дорогие и маржинальные позиции размещают на видных местах, в то время как товары менее маржинальные и более дешевые — внизу. Отечественные товары часто дешевле в связи с меньшей налоговой нагрузкой и меньшим логистическим плечом, поэтому их перемещение наверх может запутать покупателей и ударить по прибыли торговых сетей.