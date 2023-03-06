Цель экономического роста Китая разочаровала рынки

Выступая на весенней сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), парламента КНР, в Пекине глава Госсовета (правительства) Ли Кэцян объявил о задачах, стоящих перед Китаем в этом году. Рост ВВП, например, планируется приблизительно на 5%. Большинство экономистов ожидали от Пекина более высоких темпов и полагали после настраивающего на оптимистичный лад февраля, что рост экономики в 2023 году превысит 5%. Так, экономисты UBS Group AG ожидали роста на 5,4%.

Свои прогнозы эксперты строили на быстром восстановлении второй экономики планеты после отмены нулевой терпимости к ковиду и коронавирусных ограничений. Осторожность китайских руководителей и, в первую очередь, Си Цзиньпина, объясняется, наверное, тем, что, сильно не выполнив, к слову, впервые за долгие годы, поставленную на 2022 год задачу роста ВВП на 5,5% (ВВП КНР в 2022 году вырос на 3%), в Пекине решили не рисковать и предпочли журавлю синицу.

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По мнению главного экономиста S&P Global Ratings Луи Куижса, низкая цель говорит о том, что экономический рост, по мнению Пекина, важен, конечно, но что есть и другие не менее важные задачи. Например, развитие и финансовая стабильность. Кстати, накануне открытия сессии парламента в главном китайском банке - People’s Bank of China пообещали не заливать, как раньше, экономику сотнями миллиардов и триллионами юаней. Это обещание, очевидно, значит, что в этом году центробанк воздержится от агрессивного снижения учетной ставки.

Реакция рынков на столь низкие цели, как и следовало ожидать, оказалась негативной. Главный в Поднебесной индекс - Hang Seng China Enterprises Index упал утром 6 марта, после открытия торгов, на 1,2%, но позднее большую часть потерь отыграл. Подешевели и многие виды сырья: от нефти до руд, а оншорный юань опустился на 0,1%.

Очевидно, рассчитывать, как неоднократно бывало в прошлом, на китайскую экономику глобальной в нынешние трудные времена не стоит – слишком низкий (по китайским меркам) ее рост. Достаточно сказать, что согласно расчетам экономистов МВФ рост китайской экономики на 1% приводит к росту остальных экономик на 0,3%.

Некоторые эксперты, правда, считают 5% базовым, т.е. предельно низким уровнем, который скорее всего будет превышен. Жаклин Рон, заместитель главного экономиста BNP Paribas SA, объясняет осторожность Пекина нежеланием в столь сложной как экономической, так и геополитической обстановке рисковать многомиллиардным стимулированием экономики.

Осенью прошлого года в Пекине прошел XX съезд КПК, на котором Си доверили еще как минимум пять лет управлять Поднебесной. После съезда произошли очень серьезные кадровые изменения. Нынешняя сессия ВСНП будет последней, например, для Ли Кэцяна, которого на посту премьера Госсовета КНР скорее всего сменит близкий союзник Си, второй человек в КПК Ли Цян, член Политбюро ЦК КПК и член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, пять последних лет возглавлявший горком КПК Шанхая.

По словам Ли, главным приоритетом правительства будет в текущем году рост потребительского спроса, главного сейчас драйвера развития китайской экономики. Очевидно, рост финансируемой властями инфраструктуры будет снижаться, а расходов потребителей и инвестиций в экономику – расти. Планируется создать в городах ок. 12 млн новых рабочих мест.

«Восстановление потребления, скорее всего, будет локомотивом роста экономики»,- приводит Bloomberg слова Берта Хофмана, бывшего директора Всемирного банка по Китаю.

Обнародованный 5 марта бюджет на 2023 год позволяет сделать вывод, что финансовая поддержка правительства экономики будет в этом году ниже, чем раньше.

Много времени Ли Кэцян уделил в своем выступлении национальной безопасности КНР в целом и в частности росту расходов на оборону до 1,55 трлн юаней (217 млрд долларов) на 7,2%, что будет четырехлетним максимумом. Он призвал к проведению политики баланса между развитием и безопасностью.

Говоря о строительном секторе, на который приходится до 20% ВВП КНР, Ли намекнул на продолжение поддержки правительства и усиления регулирования. Он также пообещал продолжить поддерживать частный бизнес, привлекать в Китай иностранные инвестиции и укреплять ожидания и уверенность рынков.

