«Русагро» ответит редомиляцией

Роста мировых цен на продовольствие, огромной господдержки и высокой урожайности оказалось недостаточно для успешной деятельности некоторых предприятий АПК. Об этом ярко свидетельствуют итоги работы в прошлом году одного из крупнейших вертикально-интегрированных холдингов сектора — компании «Русагро».

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По собственным данным, ее доля на внутреннем рынке производства сахара составляет 15%, сырого подсолнечного масла — 13%, свинины — 6%. Под контролем «Русагро» находится 689 тыс. га сельхозземель.

Несмотря на увеличение в прошлом году выручки на 8%, чистая прибыль компании рухнула относительно показателя 2021 г. на 84%, до 6,8 млрд руб., из которых около 5,5 млрд руб. было заработано в последнем квартале года. Рентабельность по чистой прибыли составила всего 3% против 19% годом ранее. Скорректированная EBITDA за год сократилась на 6%, а за последний квартал — на 44%.

Генеральный директор ООО «Группа Компаний «Русагро» Тимур Липатов так прокомментировал результаты работы: «Выручка выросла во всех бизнес-сегментах, кроме Сельскохозяйственного. Рост продаж был обусловлен запуском операций в Приморье, началом экспортной торговли пшеницей и положительной конъюнктурной динамикой на российском рынке сахара и масложировой продукции. Выручка Сельскохозяйственного сегмента уменьшилась в результате снижения цен реализации и сложного сезона сбора урожая, что было вызвано погодными условиями».

Резкое падение чистой прибыли он объяснил негативным влиянием убытков от курсовых разниц, вызванных блокировкой денежных средств европейскими банками и переоценкой биологических активов на фоне падения рыночных цен и роста себестоимости продаж.

Более половины снижения нескорректированного показателя чистой прибыли до налогов (-36,6 млрд руб. до 8,4 млрд руб.) связано с курсовым убытком (11,5 млрд руб.), который компания отражала и в промежуточных отчетах, так что этот убыток не стал новостью, прокомментировала «Эксперту» отчетность «Русагро» аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. Кроме того, чистая прибыль сократилась из-за переоценки биологических активов (убыток 8,5 млрд руб. по сравнению с прибылью в 3,4 млрд руб. в 2021 году).

Немногочисленные аналитики, отслеживающие бумаги компании, в своих комментариях соглашаются, что слабые результаты «Русагро» не стали для них сюрпризом.

«Результаты не впечатляющие, но ожидаемые, — продолжает Буйлакова. — в прошлом квартале компания уже указывала на сокращение рентабельности по EBITDA. Аграриев не обошли вызовы прошлого года в виде роста себестоимости продукции, расходов на валютные компоненты (средства защиты растений и семена). Колебания мировых цен приводят к смещению сроков реализации продукции, что снижает сопоставимость результатов.»

Несмотря на ожидаемую слабость отчета, депозитарные расписки на акции компании прервали начавшийся с третьей декады февраля восходящий тренд, и сегодня ближе к закрытию торгов теряли около 0,7% стоимости, при том что Индекс Мосбиржи рос на 0,9%.

Техническая картина по бумаге стала неопределенной.

С середины октября 2021 г. расписки «Русагро» находились в очень волатильном, но уверенно нисходящем тренде. По конец прошлого года их стоимость снизилась чуть менее чем вдвое. Однако затем бумага нарисовала разворотную фигуру технического анализа «тройное дно» с пиками 20 декабря 2022 г., 23 января и 21 февраля 2023 г. Пока непонятно, сможет ли бумага продолжить отскок от локальных минимумов, или вновь пойдет тестировать на прочность сильную поддержку в районе 660 рублей.

Под вечер горькую пилюлю для инвесторов попытался подсластить финансовый директор холдинга Александр Тарасов.

«Как только мы продвинемся и примем решение, связанное с редомиляцией, мы будем формировать свою позицию по дивидендам. Но в целом стратегическая цель, конечно, восстановить выплату дивидендов, как это было», — цитирует финансиста ТАСС.

Сейчас головная компания холдинга «Русагро» зарегистрирована на Кипре. Ранее многие российские компании регистрировали зарубежную «дочку», передавали на ее баланс основные активы, после чего выпускали от имени иностранного юридического лица акции, которые и размещались на биржах — преимущественно через депозитарные расписки. Иностранные инвесторы с большой охотой покупали российские активы, платя за них гораздо более высокую цену, чем участники торгов на Московской бирже.

После начала СВО российские АДР перестали торговаться на иностранных биржах. Сейчас для российских инвесторов иностранная юрисдикция эмитента бумаги является негативом, поскольку в текущих условиях автоматически подразумевает невозможность выплаты дивидендов.

При этом Тарасов не конкретизировал время возвращения компании на родину и не сообщил, будет ли включена в дивиденды нераспределенная прибыль 2021 г.

В таких условиях — до прояснения сроков редомиляции «Русагро» — трудно рассчитывать на рост ее расписок опережающими Индекс Мосбиржи темпами. На рынке есть множество более интересных идей — и технически и фундаментально.

По данным компании, 70,7% ее уставного капитала принадлежит Вадиму Мошковичу, 20,3% — миноритарным акционерам, 7,4% — менеджменту Русагро, 1,6% — компании Ros Agro PLC.

