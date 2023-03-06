Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Европы и Азии

Государственная аравийская нефтяная компания Saudi Aramco, одна из крупнейших в мире, объявила о повышении цен на нефть в апреле для Европы и Азии. Баррель главной марки аравийской нефти - Arab Light будет стоить в следующем месяце, как сообщает Bloomberg, на 2,5 доллара дороже регионального эталона и на 0,5 доллара дороже, чем в марте. Повышение цены нефти Эр-Рияд объясняет уверенным восстановлением китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений и высоким спросом на нефть в Поднебесной, а также замедлением роста инфляции в крупнейших экономиках планеты.
Для американцев стоимость аравийской нефти в апреле не изменится. Европейцам, для которых нефть подорожала на 1,3 доллара, приходится утешаться тем, что аравийская нефть будет дороже обходиться не только им, но и их азиатским конкурентам. Причем, для Азии, главного рынка для аравийской нефти, Aramco повышает цену второй месяц подряд. На Азию приходится до 60% экспорта Aramco. Большая часть аравийской нефти продается в Азии по долгосрочным контрактам, а цены на нее пересматриваются каждый месяц. Главные покупатели - Китай, Япония, Южная Корея и Индия. Цены, устанавливаемые в Эр-Рияде, особенно важны еще и потому, что его ценовые решения часто повторяют и его коллеги по нефтяному картелю: Ирак, Кувейт и другие нефтедобывающие страны Персидского залива.
Нефтяные фьючерсы в этом году немного подешевели, но большинство специалистов и инвесторов не исключают повышения их в этом году до 100 долларов. Баррель нефти марки Brent в этом году подешевел на 1% и стоит сейчас едва выше 85 долларов. Напомним, что летом прошлого года цена поднималась до 115 долларов за баррель.
Глава Aramco Амин Нассер заявил на прошлой неделе, что на рынке происходит разворот.
«Спрос в Китае (на нефть) очень высокий»,- заявил он в интервью Bloomberg в первый день весны.
Кстати, главный аравийский нефтяник доволен спросом на нефть и в Европе с Америкой.
За ценами, устанавливаемыми в Эр-Рияде, следят особенно внимательно, потому что Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером нефти и вместе с Россией возглавляет группу из 23 нефтедобывающих государств ОПЕК+, недавно заявившую о планах не повышать добычу нефти как минимум до конца 2023 года.