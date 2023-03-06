Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Европы и Азии

Государственная аравийская нефтяная компания Saudi Aramco, одна из крупнейших в мире, объявила о повышении цен на нефть в апреле для Европы и Азии. Баррель главной марки аравийской нефти - Arab Light будет стоить в следующем месяце, как сообщает Bloomberg, на 2,5 доллара дороже регионального эталона и на 0,5 доллара дороже, чем в марте. Повышение цены нефти Эр-Рияд объясняет уверенным восстановлением китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений и высоким спросом на нефть в Поднебесной, а также замедлением роста инфляции в крупнейших экономиках планеты.

Для американцев стоимость аравийской нефти в апреле не изменится. Европейцам, для которых нефть подорожала на 1,3 доллара, приходится утешаться тем, что аравийская нефть будет дороже обходиться не только им, но и их азиатским конкурентам. Причем, для Азии, главного рынка для аравийской нефти, Aramco повышает цену второй месяц подряд. На Азию приходится до 60% экспорта Aramco. Большая часть аравийской нефти продается в Азии по долгосрочным контрактам, а цены на нее пересматриваются каждый месяц. Главные покупатели - Китай, Япония, Южная Корея и Индия. Цены, устанавливаемые в Эр-Рияде, особенно важны еще и потому, что его ценовые решения часто повторяют и его коллеги по нефтяному картелю: Ирак, Кувейт и другие нефтедобывающие страны Персидского залива.