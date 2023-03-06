Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Мариуполя

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Мариуполь (ДНР) и проверил работу военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры города.

«Глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений», — говорится в сообщении Минобороны. Уточняется, что Сергея Шойгу сопровождал его заместитель Тимур Иванов.

Глава оборонного ведомства осмотрел возведенный военными строителями многофункциональный медцентр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон города. Кроме того, министру доложили о строительстве комплекса Федерального медико-биологического агентства РФ и нового жилого микрорайона из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детсадов.

«Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику из реки Дон в канал Северский Донец — Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона», — указывается также в пресс-релизе Минобороны.

В субботу, 4 марта, министр обороны проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне проведения спецопераци, где заслушал доклад по текущей обстановке и вручил награды отличившимся военнослужащим.