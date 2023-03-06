Германия меняет планы по строительству терминалов для сжиженного газа

В Министерстве экономики и защиты климата ФРГ возникли сомнения в правильности прошлогоднего плана по строительству как минимум десятка терминалов и платформ для приемки сжиженного газа (СПГ). Это следует из результатов анализа экономистов Минэкономики, который «слили» «зеленые».

СПГ, напомним, стал приоритетным видом топлива в Европе и Германии после того, как в Берлине решили отказаться по политическим соображениям от дешевого трубного газа из России. Многолетняя зависимость от российского газа привела к тому, что до конца прошлого года в стране не было ни одного СПГ-терминала и сжиженный газ, превращенный в привычную газообразную форму, доставлялся из Бельгии и Нидерландов.

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Пока же терминалы строились, правительство Шольца арендовало пять плавучих СПГ-платформ, выполняющих те же функции, что и терминалы, но способных еще и самостоятельно передвигаться.

Первоначально планировалось построить более 10 СПГ-терминалов и платформ на севере страны. Для их строительства в октябре прошлого года был даже принят специальный закон, ускоряющий строительство за счет отказа от ряда требований, предъявляемых к строительству энергетических объектов. В общей сложности согласно окончательному плану должны быть построены 8 плавучих СПГ-платформ, достаточно больших, чтобы заменить все 45 млрд м³ российского газа, и 4 стационарных СПГ-терминала на берегу приблизительно такой же мощности.

Однако сейчас в высших эшелонах немецкой власти возникли сомнения в необходимости строительства столь крупной СПГ-инфраструктуры, сообщает Euractiv, потому что авторы исследования из Министерства экономики и защиты климата ФРГ утверждают, что необходимости в таком количестве нет.

«Анализ четко показывает, что немецкое правительство запланировало очень крупные избыточные мощности по СПГ,- объясняет Саша Мюллер-Краннер, возглавляющая организацию Environmental Action Germany, которая и сделала исследование общим достоянием.- Два терминала в Штаде и Вильгельмсхафене и мегатерминал у острова Рюгена уже исключены из списка строительных объектов проекта».

Несмотря на экономию газа Германия остается крупнейшим потребителем газа в Европе. В прошлом году она закупила 85 млрд м³. Раньше почти каждое второе здание в стране отапливалось газом. Сейчас, однако, из-за высоких цен на «голубое топливо» ситуация изменилась.

Предполагается, что спрос на газ будет неуклонно снижаться, потому что в Берлине решили сделать к 2045 году ФРГ климатически нейтральной страной. В 2022 году федеральное правительство, например, распорядилось заменить в зданиях и жилых домах газовые котлы на тепловые насосы. В результате этой и других подобных мер потребление газа в стране должно к 2030 году опуститься ниже 60 млрд м³, т.е. почти на 42%.

Естественно, при таких раскладах инвесторы лишний раз подумают, прежде чем вкладывать деньги, очень большие, между прочим, в строительство СПГ-терминалов. В результате сейчас в Германии действует лишь один терминал сжиженного газа на берегу, рядом с городом Брунсбюттель, но и на нем еще проводятся испытания.

Первый раз в 2023 году акции немецких газовых компаний выросли лишь 19 февраля, т.е. через полтора месяца после начала года.

«Конечно, когда зима теплая, кажется, что вообще ничего не нужно,- говорит глава энергетического регулятора Клаус Мюллер.- Однако в холодные зимы соседние страны могут полагаться на газ из Германии».

Мюллер назвал три фактора, которые, по его мнению, могут спровоцировать в будущем перебои с поставками: очень холодная зима, маленькая экономия газа и проблемы в соседних странах, скажем в Австрии.

Многое будет зависеть от погоды,- согласился Клаус Мюллер.

Если предстоящая зима вновь будет теплой, правительству придется признать, что оно потратило деньги налогоплательщиков на лишнюю инфраструктуру.

