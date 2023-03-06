Табачный дым потянулся на Восток

Когда-то под контрабандой табака подразумевали одиноких челноков в приграничных областях с оборотом, не дотягивающим даже до одной тысячной от общероссийского рынка. Проблемой в государственных масштабах это не считалось вовсе, контролирующие органы смотрели на такие продажи сквозь пальцы.

В 2015 году доля нелегального табака на российском рынке составляла уже 1,1%. А дальше пошел взрывной рост.

Среди основных причин эксперты называют несколько: создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015 году, а вместе с ним и единого таможенного пространства, растущий разрыв в акцизах между странами, а также все тот же «взгляд сквозь пальцы» со стороны контролирующих органов, которые слишком долго не признавали это серьезной проблемой.

Настоящую борьбу развернули только в 2019 году, однако к тому моменту у контрабандистов уже были идеально выстроенные схемы работы и каналы сбыта, которым могли бы позавидовать официальные логистические компании. Нелегальные сигареты успешно утекли из приграничных районов по всей стране.

Сигаретный бум

Хотя в 2020 году казалось, что благодаря пандемии российский рынок получил хотя бы небольшую передышку и снижение доли серых продаж – по итогам года и дальнейших периодов контрабандисты все равно получили сверхприбыли.

За последние 6 лет доля нелагальных сигарет увеличилась в 6 раз. И есть все предпоссылки к дальнейшему кратному росту. Сегодня, по данным ННЦК, в среднем доля нелегального оборота табака по стране фиксируется на уровне 12,9%. Ежегодный ущерб для бюджета оценивается в 100 млрд рублей.

Источник: Исследование ННЦК (2022)

По данным недавнего исследования, в лидерах традиционно приграничные регионы, а также ряд регионов Центрального и Южного федеральных округов.

Ранее эксперты ННЦК отмечали еще одну интересную особенность – чем дальше от крупного города, тем больше контрабанды. В сельских населенных пунктах в 1,5 – 2 раза больше такой продукции, чем в городах с миллионым населением.

Впрочем, нельзя не отметить - проделана большая работа на различных уровнях: государства, бизнеса, общественных организаций и правоохранительных органов удается сдерживать. Так, в 2020 году была введена система обязательной маркировки. Система позволяет мгновенно узнать, где конкретная пачка была произведена, отследить ее путь от завода до полки в магазине. Также с 1 апреля 2021 года вступил в силу закон о единой минимальной цене на сигареты. В этом году она составляет 117 рублей за пачку. Соответственно, определить легально ли продается та или иная пачка сигарет стало много проще.

Еще в 2018 году было запущено приложение «Патруль качества» - любой человек, обнаруживший факт торговли контрафактными изделиями, может составить обращение в контролирующий орган, Роспотребнадзор или МВД. Сервис востребован – ежегодно туда стекаются тысячи жалоб от неравнодушных жителей страны.

В 2021 году также приняли так называемый закон о «трех блоках». Впрочем, к третьему чтению он превратился в закон об одном блоке. Для граждан России ввели ограничения на перевозку табачной продукции, которая не маркирована российскими акцизными марками. В итоге допустимый объем перевозимой продукции до 200 сигарет (один блок), 50 сигар и 250 граммов табака. Ограничения касаются изделий, изготовленных в странах дальнего зарубежья и стран ЕАЭС.

Кроме того, выросли штрафы: для физических лиц незаконная транспортировка немаркированной табачной продукции по территории РФ грозит штрафом от 15 до 25 тыс. рублей с конфискацией, продажа — 10‒20 тыс. рублей.

Контроль правоохранители в целом усилили – регулярно появляются сообщения о проведенных рейдах.

Однако все это пока только позволило сдержать дальнейший взрывной рост. По прогнозам, возможный ущерб по итогам 2022 года может достигнуть 113 млрд рублей. Значительная сумма для российского бюджета, учитывая те задачи и вызовы, которые стоят перед ним сегодня.

«Оборот табака — сфера, где еще много непрозрачных зон, включая серый импорт из соседних стран. Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше», — говорил в интервью РБК глава Минфина Антон Силуанов.

Эксперты отмечают интересную закономерность: с одной стороны, государство предпринимает большие усилия, чтобы сломать цепочки поставок нелегальной продукции и всячески усложнить жизнь контрабандистам. А с другой – регулярно поднимает акцизы, что тут же компенсирует игрокам серого рынка возросшие издержки и покрывает риски.

При этом за последние 5 лет (с 2019 по 2023) годы минимальная ставка акциза на сигареты в РФ выросла почти на 38%. Еще одна интересная закономерность – постепенная, но неравномерная гармонизация акцизов в странах ЕАЭС, означающая по сути повышение цен в соседних с Россией государствах, пока ведет только к распространению проблемы и появлению новых привлекательных рынков сбыта для теневых продавцов.

По одному сценарию

По данным исследования аналитиков KPMG, которые были опубликованы еще в прошлом году, в 2021 году общее потребление сигарет в ЕАЭС составило 268,5 млрд сигарет, при этом около 10,7% пришлось на нелегальный сектор.

При этом по сравнению с 2020 годом количество нелегальных сигарет увеличилось на 5,2 млрд штук, до 28,6 млрд. Ущерб от теневой продажи этих товаров для бюджетов стран ЕАЭС оценивается в 142,4 млрд рублей – примерно столько недополучили местные бюджеты в виде налогов.

Среди причин все та же «белая контрабанда» или прерванный транзит и появление большого количества сигарет с подозрительными акцизными марками.

Тревожная ситуация складывается в Узбекистане. Иронично, что Узбекистан считается одной из самых некурящих стран Центральной Азии. По данным доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованного в 2021 году, доля ежедневно курящих взрослых составила около 9%, меньше только в Туркменистане – 4%.

Несмотря на это рынок табака в стране все равно достаточно объемный – по разным оценкам, только в 2020 года он составил около 500 млн долларов.

При этом незаконный оборот, как и в первые годы распространения проблемы в России, растет в геометрической прогрессии.

По данным Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия, за последние два года объём незаконного оборота табачных изделий вырос с 4% до 15%. Если в 2021 год сбор акцизов в стране составил около 2 трлн сумов – это примерно 175 миллионов долларов, то ущерб от нелегальной продажи оценивается в 300 млрд сумов, или 26 млн долларов.

По данным российской исследовательской компании «Business Analytica», ежегодные потери бюджета Узбекистана от нелегальной продукции могут составлять более 50 млн долларов.

«Государственный бюджет недополучает существенные суммы от реализации вытесненной с рынка легальной продукции. И речь не только об НДС и акцизе на табачные изделия, но и о налогах, которые платят предприятия отрасли и их работники. Контрабандная продукция вытесняет с рынка продукцию местных производителей. В результате сокращаются объемы продаж официальных табачных производителей Узбекистана, что негативно должно сказаться на доходах легальных производителей, а также на уровнях занятости в табачной промышленности и табаководстве и объемах выплачиваемых зарплат работникам сектора», - отмечает экономист Юлий Юсупов.

При этом в лидерах среди областей страны – Ферганская, здесь объем нелегального рынка достигает 22%. Также среди отличившихся – Андижанская и Наманганская области. Все в непосредственной близости от границы с Киргизией. Что, конечно же, неслучайно.

Именно Киргизская таможенная система считается привлекательным хабом, которым активно пользуются контрабандисты. Таможенные тарифы там значительно ниже, чем в Узбекистане. Кроме того, как показывает практика, значительная часть продукцию «заезжает» в Киргизию и вовсе, якобы, для нужд Duty Free, т.е. без уплаты каких-либо налогов и пошлин. А дальше действует уже ставшая классикой схема «прерванного транзита». Ввозимые в Киргизию сигареты переправляются в Узбекистан как бы не навсегда, а проездом, но оседают в итоге внутри страны.

Стоит отметить, что раньше в Узбекистане действовало правило внесения депозита, равного сумме акциза, при транзите сигарет через территорию страны. Но в 2018 году это правило отменили, что и стало во многом толком к действию для контрабандистов.

И если в России главным амбассадором прерванного транзита является продукция табачных фабрик Беларуси, то в Узбекистане – это ОАЭ.

Так, по данным Центра изучения терроризма, международной преступности и коррупции при Университете Джорджа Мейсона (США) свободные торговые зоны в Дубае (ОАЭ) (пресловутая «Джебель Али») являются мировым хабом нелегальной торговли, в том числе, сигаретами. По некоторым экспертным оценкам, совокупные мощности производителей нелегальных сигарет в Дубае составляют космическую цифру в более 200 миллиардов штук сигарет в год. Минимальное налогообложение хозяйственной деятельности, практически полное отсутствие обязательной отчетности и привлекательное географическое положение (Дубай – один из крупнейших мировых портов) создали «взрывной коктейль», «брызги» которого долетают аж до Австралии. Налажена эффективная сеть поставки, щупальца, которой, очевидно, дотянулись уже и до Узбекистана.

Произведенные на территории зоны с льготным налоговым режимом сигареты стоят значительно меньше. Среди самых популярных марок – сигареты Milano. Также часто встречаются южнокорейские сигареты Esse.

Как отмечают эксперты, проблема не только в экономическом ущербе. Возрастают риски для здоровья потребителей от использования некачественной нелегальной табачной продукции. Состав подпольных сигарет никак не контролируется – зачастую в таком товаре уровень никотина превышает допустимый. И некоторые эксперты полагает, что это лишь вершина айсберга, так как полноценные химико-биологические исследования контрабандной табачной продукции в Узбекистане еще не проводились.

Среди причин увеличения доли нелегального табака — поступательный рост ставки акцизного налога на сигареты. Акциз на сигареты в Узбекистане включает в себя не только определенную сумму с каждых 1000 штук сигарет (специфический акциз), но и процент от заводской цены сигарет (адвалорная составляющая акциза). По словам Юсупова, адвалорная составляющая была добавлена в 2017 году. Акциз и НДС составляют около 50% от розничной цены сигарет. Так как нелегальная продукция «освобождена» от уплаты этих налогов, она реализуется по более доступным ценам по сравнению с легальными аналогами. При этом необходимо учитывать, что и так низкий уровень платежеспособности покупателей сигарет сократился в связи с глобальными событиями последних лет, негативно сказывающимися на доходах населения: эпидемия коронавируса, СВО, рост мировых цен на энергоносители и продовольствие.

Кроме того, правительство в Узбекистане может попасть в известную во всем мире акцизную ловушку, спровоцированную ростом доли контрабандной табачной продукции в стране. Контрабанда «съедает» налоговые поступления, правительство в целях компенсации выпадающих доходов повышает ставки акцизного налога, что, в свою очередь, провоцирует избыточный рост розничных цен на легальные предложение, а это уже ведет к дальнейшему росту той самой контрабанды, и круг замыкается.

Однако и без роста ставок акциза несмотря на предпринимаемые государством меры, распространение контрабандных сигарет в Республике Узбекистан не останавливается.

«К сожалению борьба с контрабандой и теневым оборотом сигарет ведется недостаточно эффективно. Это касается как административных мер, связанных с пресечением контрабанды, перевозки незаконного груза внутри страны, реализации нелегальной продукции, так и мер публично-просветительского характера, предполагающих просвещение и пропаганду, публичное уничтожения контрафактной продукции», - отмечает Юсупов.

Одним из экономических способов борьбы с контрабандой сигарет в Узбекистане, как полагают эксперты, мог бы стать отказ от адвалорной составляющей акциза на сигареты. Это не только упростило бы администрирование взимания акцизного налога со стороны государственных органов, но и ослабило бы избыточную налоговую нагрузку на легальных производителей, что позитивным образом сказалось бы на конкурентоспособности легальных предложений.

А также предлагается вернуть правило внесения депозита для перевозимых через территорию Узбекистана транзитных сигарет.

Кроме того, таможенные и пограничные службы сопредельных стран могли бы договориться о возможности запрета транзитного провоза сигарет с явно контрабандными признаками: не имеют акцизных марок, предупреждений о вреде курения или других требований законодательства страны назначения.

Примечательным фактом относительно борьбы с распространением контрабанды сигарет в Узбекистане является и то, что правоохранительные органы в соответствии с законодательством просто не вправе проводить проверки розницы на предмет реализации нелегальной табачной продукции без согласования таких проверок с уполномоченным бизнес-омбудсменом. Такая вот обратная сторона защиты интересов субъектов предпринимательской деятельности, которую такие субъекты далеко не всегда используют во благо.В конце концов, ключом к решению проблемы контрабанды в Узбекистане могла бы стать активизация правоохранительных органов всех уровней и видов: от таможни до прокуратуры, от ГНК (Государственный налоговый комитет) до милиционеров на местах. Как показывает мировая практика, если не решить проблему с контрабандой сигарет в страну сразу, последствия могут быть самыми неблагоприятными. Так, например, доля потребления контрабандных сигарет в Бразилии в 2019 году составила 57% от общего потребления сигарет в стране, а в Малайзии такая доля в том же 2019 году составила 66%.

Следующий в очереди

Подобные проблемы и у Казахстана. По данным портала zannews.kz, в 2016 году в стране были нулевые значения контрабандной продукции на внутреннем рынке потребления, однако последние годы отмечается значительный рост нелегальной продукции на рынке.

При это страна, также, как и ее соседи, активизировала работу по борьбе с контрабандой. Так, в 2020 году была введена маркировка табака, с 2021 года она заработала на полную мощь.

Впрочем, ошибки она совершает те же. Акцизы на сигареты там тоже активно растут. К примеру акцизный налог с 1 января – 14 тысяч тенге (около 2,3 тысяч рублей), это на 2 тысячи тенге больше, чем годом ранее.

Кроме того, среди причин кратного роста в последние годы – мораторий на проверки, который действует с 2020 по текущий момент.

Возможные решения

И без моратория проверки дают не самую высокую эффективность. Во многом в России сложность в том, что проблему курируют сразу несколько контрольных органов, везде своя нормативная база.

Как отмечал Силуанов, необходима система полной прослеживаемости рынка по примеру той, которая действует для рынка алкоголя. Там ее обеспечивает Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

Также эксперты предлагают вовлечь в борьбу с контрабандой сами регионы. Для этого часть дохода от акцизов предлагается отдать в местные бюджеты – об этом говорят уже несколько лет. Эксперты предлагают распределять в регионы 10–15% от суммы, поступающей в бюджет от табака.

При этом сумма, которую получит отдельный регион, может зависеть от доли легальных розничных продаж. «Необходимо наделить субъекты полномочиями по осуществлению контрольно-надзорной деятельности в рамках Кодекса по административным правонарушениям и стимулировать их работу перераспределением налогов. У регионов появится мотивация действовать активнее», — отмечал на тематическом круглом столе в октябре прошлого года заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский.

Таджикистан на линии?

По данным новостного интернет агентства Avesta.Tj, под предлогом снижения табакокурения, власти Таджикистана с 2018 года повысили акцизы на табачную продукцию почти в 20 раз.

Курить местные жители меньше не стали, однако контрабандисты получили новый перспективный рынок. В итоге уровень контрабанды контрафактных сигарет вырос, а поступления в бюджет, соответственно, сильно упали.

В 2018 году правительство Таджикистана сначала увеличило ставку акциза до 9.8 евро за 1000 штук, а в 2021 году ставка еще раз увеличилась до 19 евро за 1000 штук. То есть в короткие сроки он увеличился в 10 раз.

Глобальная аналитическая компания Nielsen провела в Таджикистане исследование доли нелегального рынка, результатами которого с нами поделилась американская Торговая палата в Таджикистане.Подобные исследования проводятся примерно одинаково : производится случайный сбор пустых пачек сигарет с улиц и общественных мусорных баков в крупных городах страны. В этому случае – в Душанбе, Бохтаре, Кулябе и Худжанде. Далее эти пачки анализируют и делят на легальные и нелегальные. Отличить одну от другой не составляет труда: легальный пачки всегда проиллюстрированы устрашающими последствиями курения. А нелегальные нет. В итоге, по результатам исследования, долю нелегальной продукции оценили в баснословные 74,2%, что почти на 20% выше, чем годом ранее.

Причиной такого роста стало не что иное, как резкое повышение акцизных ставок. Пример Таджикистана страшный, но поучительный.

России пора действовать

Многие меры, предлагаемые рынком, уже приняты в стране. Осталось обеспечить их исполнение.

Так, Минсельхоз России разработал законопроект, который позволит в досудебном порядке блокировать ссылки на конкретные страницы, где продают табачную и содержащую никотин продукцию.

Уже одобрен законопроект Минфина, предполагающий отдельное регулирование табачной и никотиносодержащей продукции (НСП).

Кроме того, табак должен быть включен в перечень стратегических товаров – его вместе с алкоголем приравняли огнестрельному оружию, ядерным материалам, драгоценным металлам и камням, газу и нефти, пушнине и лесу, краснокнижным животным и растениям.

Это означает, что за их незаконное перемещение через границу контрабандистам теперь грозит уголовная ответственность. Поправки в закон должны были вступить в силу еще с 1 января, но затем их отложили на 1 апреля 2023 года. И есть опасения, что они будут отложены еще – такая же ситуация и с другими инициативами, например, отдельным регулированием табачной продукции и НСП. Тем временем, действовать нужно уже сейчас. И даже принятые в моменте меры дадут ощутимый эффект не сразу, для этого потребуется не менее год, чтобы к принятому законодательному акту подтянулась реальная практика.

При этом это не единственный закон, который уже есть на бумаге, но пока не существует в практике. В прошлом году было подписано соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) навигационных пломб для отслеживания перевозок по территориям двух и более государств - членов союза.

Соглашение определяет механизм осуществления отслеживания, требования к информационным системам операторов и навигационным пломбам, а также порядок действий при нештатных ситуациях, возникших в процессе перевозки товаров по территориям государств ЕАЭС.

Применение таких пломб позволит четко отслеживать перемещение ряда товаров, в том числе и сигарет.

Если контроль за рынком табака не будет систематизирован и усилен, то бюджет так и продолжит терять сотни миллиардов рублей.

Ранее было посчитано, что объем прямых экономических потерь России от сбыта нелегального табака с 2014 по 2020 год превысил 280 млрд рублей. Если прибавить к этой цифре последний пару лет, то речь уже идет о половине триллиона. И эта сумма продолжит расти.