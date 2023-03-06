ЦБ объединит все договоры страхования в единую систему

Банк России принял решение о создании оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования. АО «Национальная страховая информационная система» объединит все сведения по договорам об обязательном (ОСАГО) и добровольном автостраховании (каско, ДСАГО), а также по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Объединение баз данных по разным видам страхования в единую экосистему повысит актуальность сведений и их качество, позволит получить более полную информацию о застрахованном лице и объекте, а также будет способствовать созданию новых и удобных сервисов для потребителей», — пояснили в Центробанке.

Все 100% акций АО «НСИС» будут принадлежать Банку России, уточнил регулятор.

В декабре прошлого года ЦБ сообщал, что законопроект о переходе к централизованному хранению данных по разным видам страхования обяжет страховщиков передавать сведения в экосистему с апреля 2024 года.

