В Москве производитель медицинской мебели пополнил парк оборудования за счет субсидии города

Новые станки появились на предприятии «Медицинофф» благодаря субсидии на возмещение части затрат по лизингу от правительства Москвы. Помощь города в размере 8,9 млн рублей позволила в два раза увеличить производственные мощности завода. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам руководителя департамента, меры городские поддержки стимулируют рост производств изделий медицинского назначения. В столице компании могут получить субсидии на возмещение затрат по лизингу (до 100 млн рублей в год), на выплату процентов по кредитам на оборудование (до 200 млн рублей в год), на техприсоединение к инженерным сетям (до 100 млн рублей в год). Заявку на поддержку можно подать на Инвестпортале Москвы.

Компания «Медицинофф» проектирует и изготавливает медицинскую, лабораторную и корпусную мебель более пятнадцати лет. Новые станки уже установили на производстве, рассказал гендиректор предприятия Александр Белоглазов. Среди них сверлильно-присадочные станки, обрабатывающий пресс, станок для облицовывания деталей, автопогрузчик и рукавный фильтр. Новые устройства имеют автоматическое управление, из-за чего со стороны сотрудников требуется минимальный контроль.

В Москве работает больше 200 предприятий, выпускающих изделия медицинского назначения и лекарственные препараты, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. По итогам 2022 года производство медоборудования выросло почти на треть. В частности, вдвое увеличилось производство медицинской мебели.