В РФ стартовали съемки первого сериала по сценарию, написанному искусственным интеллектом

Телеканал СТС рассказал о начале съемок первого сериала по сценарию, созданному нейросетью.

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Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании, премьера ситкома под названием «Сидоровы» состоится на платформе VK Видео; точная дата пока неизвестна.

Сообщается, что для обучения системы A.I. TV Script Generator разработчики загрузили в нее несколько сериалов СТС — «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха». По словам авторов проекта — студентов образовательной платформы Skillbox, — «тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария». Отмечается, что технология способна генерировать основные структурные элементы сценария, такие как время и место действия, имена героев, реплики и ремарки.

Главные роли в сериале исполняют Георгий Дронов, Алина Алексеева и Татьяна Орлова, а также Сергей Степин, Александр Новиков и Максим Сушко; сюжет развивается вокруг «среднестатистической семьи». По сценарию, внезапно обнаруживается, что герои не могут покинуть пределы квартиры, при этом они постоянно слышат закадровый смех.