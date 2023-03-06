В турецком Совбезе сообщили, что Анкара может отказаться от F-16 в пользу истребителей РФ

Турция может отказаться от приобретения американских самолетов F-16.

Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте республики Чагры Эрхан. Он отметил, что в качестве альтернативы Анкара может рассмотреть покупку истребителей у Москвы.

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«Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов», — пояснил член турецкого Совбеза.

Чагры Эрхан назвал ошибкой запрос о покупке американских истребителей, которые Вашингтон все еще отказывается предоставить под «каким-то предлогом» и которые к тому же устарели и являются неконкурентоспособными по сравнению с другими самолетами.

По мнению чиновника, Анкара «должна немедленно изменить свое решение по F-16» . Он указал на «другие варианты», среди которых, помимо машин российского производства, проданный Пакистану китайский самолет, а также истребитель Eurofighter.

О намерении приобрести F-16 турецкие власти заявили осенью 2021 года, после исключения Анкары из программы США по производству истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением Турцией у России ЗРК С-400.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 февраля заявил, что Вашингтон не может продать Анкаре истребители F-16 без одобрения Конгресса. Ранее группа сенаторов от обеих партий потребовала от президента США Джо Байдена отсрочить сделку по истребителям до того момента, пока Турция не одобрит заявки Швеции и Финляндии о присоединении к НАТО.