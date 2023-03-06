Владимир Ефимов: 20 га земли выделила мэрия Москвы под новые заводы и спорткомплекс в Зеленограде

Власти Москвы приняли решение передать застройщикам 20 га земли под строительство современных производств и спортивного комплекса. Инвестиции в создание предприятий оцениваются в 2,9 млрд рублей, сообщил 6 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, территории предоставят компаниям без торгов, поскольку те намерены реализовать на них масштабные инвестиционные проекты. Это строительство двух предприятий и одного спортивного комплекса общей площадью 90 тыс. кв. м. «Благодаря новым промышленным предприятиям в этом административном округе появится 790 дополнительных рабочих мест. Инвестиции в создание заводов составят 2,9 млрд рублей», – сказал Владимир Ефимов.

Так, в Восточной коммунальной зоне возведут комплекс для будущих экологичных предприятий, рассчитанный на 660 сотрудников. А в бывшей промзоне «Малино» — предприятие по выпуску паркетной доски, где будут работать 130 человек, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Кроме того, в районе Кутузовского шоссе будет построен спортивный комплекс», — добавил он.

Мэрия также готовится передать инвесторам новые земли в Зеленограде. Общая площадь этих территорий составит еще примерно в 40 га, сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «В частности, будет возведен индустриальный парк по выпуску инновационных строительных материалов, мебельная фабрика и завод по производству внедорожных кемперов. На этих предприятиях смогут трудоустроиться свыше 2,1 тыс. человек», — сказал он. По оценке Овчинского, предварительный объем инвестиций в эти проекты превышает 16,2 млрд рублей.