Владимир Ефимов: более 40 зданий купили предприниматели у мэрии Москвы за три года

Власти столицы с начала 2020 года продали на торгах 42 коммерческих здания, в том числе 33 объекта вместе с участками под ними. Об этом сообщил 6 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам торгов у города купили 42 отдельно стоящих здания общей площадью почти 70 тыс. кв. м», — сказал Владимир Ефимов. Он уточнил, что предприниматели смогут разместить в этих объектах офисы, магазины, автомастерские и другие бизнесы. «Большинство объектов – 33 здания – приобретены вместе с земельными участками общей площадью 6,1 га, на которых они расположены», — добавил вице-мэр.

В том числе, 9 зданий реализовали на торгах в 2022 году и 5 — с начала текущего года. Самое большое из них, площадью 15,6 тыс. кв. м, расположено в Чечерском проезде, на юго-западе столицы. А самое маленькое — около 28 «квадратов» — на Западной улице в ВАО.

«Наибольшим спросом у предпринимателей пользуются здания в центре столицы», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман. По его оценке, в центральной части города предприниматели за три года выкупили 9 таких объектов общей площадью более 4,5 тыс. кв. м. На втором месте по популярности — восток города, где было продано 7 зданий общей площадью более 2,4 тыс. кв. м. «Третье место занял Юго-Восточный административный округ, в котором бизнесом приобретено пять зданий общей площадью 10,5 тыс. кв. м.», — резюмировал Максим Гаман.