Выбор детских подгузников с учетом их особенностей

Много вопросов в таком случае вызывают детские подгузники, представленные различными марками и в большом выборе размеров.

Разновидности

Памперсы для новорожденных бывают одноразовыми. Они отличаются практичностью, комфортом, простотой в применении. При этом отпадает необходимость в постоянной стирке. Подобные приспособления изготавливаются в виде подгузников или трусиков. Последние отличаются наличием эластичного удобного пояса, который обеспечивает прочную фиксацию, они больше уместны для малышей старшего возраста, уже активных и подвижных. Одноразовые памперсы оснащены такими элементами:

резинки на ноги, не допускающие протекания;

эластичные боковые вставки;

необычный дизайн;

удобные и прочные липучки;

оптимальная воздухопроницаемость;

отметки, определяющие заднюю и переднюю сторону.

Лидирующие производители дополнительно также оснащают подгузники одноразового использования мягкими манжетами на ножки, индикаторами, определяемыми степень наполненности. Имеется в некоторых моделях углубление, отводящее от кожи жидкий стул, пропитка с антисептическим и ароматизированным слоем.

Важно понимать, что при использовании таких приспособлений важна своевременная их смена. Родители также должны следить за состоянием кожи, не допускать опрелостей, аллергии. Не стоит забывать о существенных финансовых расходах.

Существуют также многоразовые современные подгузники, у которых доступным является регулирование размеров с помощью присутствующих заклепок. Внутренняя часть таких изделий оснащена кармашком, в него вкладывается специальная влаговпитывающая вставка. Она отличается толщиной, которая задается слоями из целлюлозы. Очевидные преимущества:

изготовление практически из экологического сырья;

наличие опрелостей и раздражение – крайне редкое явление;

влага впитывается поступательно, из-за чего у малыша вырабатывается стереотип к горшку;

выгодное приобретение с учетом возможности регулировки размеров;

незаменимый вариант для малышей, страдающих аллергическими реакциями на одноразовые подгузники.

Из досадных нюансов стоит отметить постоянную стирку, сушку с последующей глажкой. Исходя из выше изложенного, следует, что каждый родитель самостоятельно определяет тип подгузников, которыми придется пользоваться при появлении в семье малыша.