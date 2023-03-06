Завод TotalEnergies под Калугой перешел российскому менеджменту

Французская TotalEnergies передала российскому менеджменту завод по производству смазочных материалов в Калужской области.

Как пишет ТАСС, компания в РФ переименована в ООО «Топ Лубрикантс», новый собственник зарегистрирован 2 марта.

Уточняется, что завод будет производить масла под брендом Lemarc.

«TotalEnergies передала под управление локальному менеджменту подразделение TotalEnergies Marketing Russia, которое управляло заводом в Ворсино», — цитирует агентство коммерческого и маркетингового директора «Топ Лубрикантс» Егора Попова.

По словам топ-менеджера, уже в марте предприятие возобновит приостановленное ранее производство масел. «Мы размораживаем производство и проводим тестовые работы для его возобновления. С 15 марта завод выйдет на нормальный режим работы», — рассказал Попов.

TotalEnergies начала выходить из российских активов с марта 2022 года.