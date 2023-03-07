Акции дня: бумаги «Распадской» прогрелись от угля

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 7 марта вышли акции угольной компании «Распадская». За день котировки выросли на +4,85% до 278,65 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции на фоне роста импорта угля. «Бумаги "Распадской", привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" тем временем обновили очередные максимумы с сентября прошлого года. Судя по всему, позитивный импульс бумагам сектора придали новости о скачке общего импорта угля в Китай за период с января по февраль на 70,8% г/г. СМИ также сообщили о том, что Великобритания впервые распечатала свои новые резервы угля, что указывает на повышенный интерес к ресурсу», - прокомментировала аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,07% до 2295,6 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,72% до 951,38 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:36 мск составила 84,17 долларов за баррель (-2,33%). Российская валюта слабела – 75,77 руб. за доллар.