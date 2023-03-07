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Nasdaq: доживем до пятницы

Глеб Баранов
7 марта 2023, 09:22

На фоне подскочивших доходностей казначейских бумаг Nasdaq вчера растерял весь немалый утренний рост и закрылся в минус. Рынок с тревогой ждет сегодняшнего выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Но это не главная проблема недели.

Коллаж: Тамара Ларина