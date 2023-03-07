Nasdaq: доживем до пятницы

Эта неделя сразу обещала быть непростой. Инвесторы могли получить на ней ответы на ряд не самых простых вопросов. Главный из них ожидался под занавес: в пятницу выйдут данные по занятости – не покажут ли они неожиданно высокий прирост новых рабочих мест?

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