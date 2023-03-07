Эта неделя сразу обещала быть непростой. Инвесторы могли получить на ней ответы на ряд не самых простых вопросов. Главный из них ожидался под занавес: в пятницу выйдут данные по занятости – не покажут ли они неожиданно высокий прирост новых рабочих мест?
Nasdaq: доживем до пятницы
На фоне подскочивших доходностей казначейских бумаг Nasdaq вчера растерял весь немалый утренний рост и закрылся в минус. Рынок с тревогой ждет сегодняшнего выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Но это не главная проблема недели.
Коллаж: Тамара Ларина
Реклама
Новости партнеров