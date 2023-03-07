Банк России сообщил о возросшей экономической активности

Позитивная динамика экономической активности в январе – феврале наблюдалась в большинстве групп отраслей. При этом отрасли, ориентированные на государственный спрос, росли опережающими темпами. Увеличение реальных трудовых доходов, произошедшее из-за высокой конкуренции на рынке труда, оживили и потребительский спрос. При этом рост доступности товаров в результате увеличения поставок по параллельному импорту и от новых поставщиков позволял удовлетворять это расширение спроса без существенного влияния на цены, говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

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«Активное финансирование бюджетных расходов в конце 2022 – начале 2023 г., сопровождаемое увеличением месячных дефицитов, создало существенный дополнительный спрос в экономике. Прежде всего это отразилось на отраслях, связанных с госзакупками, и – по производственным цепочкам – на смежных отраслях. Также возросшая конкуренция за производственных работников поддержала рост трудовых доходов в экономике в целом», — отметили в ЦБ.

Специалисты Департамента исследований и прогнозирования считают, что положительная экономическая динамика и улучшение ситуации на рынке труда будут и дальше способствовать росту потребления домохозяйств, в том числе за счет постепенного снижения нормы накопления.

«В целом баланс рисков сместился в пользу проинфляционных во многом за счет факторов на стороне спроса, а также внешних условий. Появляется все больше признаков усиления потребительской активности на фоне улучшения потребительских настроений населения и ускорения роста зарплат. В случае если рост производительности труда будет отставать от роста реальных заработных плат, выпуск будет отставать от темпов расширения спроса, что усилит повышательное давление на цены. Кроме того, на высоком уровне сохраняются расходы государственного бюджета, поддерживающие совокупный спрос. Также возможен дальнейший перенос в цены зимнего ослабления рубля», — предупредили в ЦБ.

