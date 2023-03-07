Глава МИД Китая заявил, что отношения между Россией и КНР не направлены против третьих стран

Сотрудничество Москвы и Пекина не представляет собой угрозы для третьих стран и не направлено против кого бы то ни было.

Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган, передает «Интерфакс».

«Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, они не направлены против третьих стран и не создают угрозы для третьих стран», — сказал министр иностранных дел в ходе сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

Дипломат подчеркнул, что отношения стратегического доверия и добрососедства между Китаем и Россией представляют собой образец сотрудничества между государствами.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, чем более нестабильной становится ситуация в мире, тем острее встает вопрос об укреплении отношений между Москвой и Пекином, способствующие упрочнению глобального стратегического баланса и демократизации международных отношений.

Говоря о перспективе расширения практики взаиморасчетов в национальных валютах в двухсторонней торговле между Китаем и Россией, глава МИД КНР отметил, что эта тема не должна становиться оружием шантажа и односторонних санкций. Цинь Ган выразил убежденность в том, что необходимо использовать надежные и эффективные валюты.