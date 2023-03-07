Группа Carlsberg продаст все активы в России до начала лета

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group планирует до продать все активы в России до конца весны.

Об этом сообщатся в пресс-релизе компании, в котором говорится о решении ее исполнительного директора Кееса т'Харта уйти с этой должности не позже третьего квартала текущего года.

«Пребывание на посту еще полгода позволит мне и моей команде продолжить реализацию наших амбициозных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса до наступления лета», — пояснил топ-менеджер.

Кееса т'Харт занимал пост исполнительного директора компании с 2015 года.

О решении продать бизнес в РФ Carlsberg объявила весной 2022 года, тогда же компания прекратила инвестиции и экспорт в Россию. Было остановлено производство, продажи и реклама бренда. При этом сообщалось, что все заводы компании «Балтика», которая является 100%-м дочерним предприятием Carlsberg, продолжат функционировать в обычном режиме. СМИ писали, что российский бизнес датского холдинга может купить, в частности, турецко-бельгийская компания AB InBev Efes, которая управляет 11 заводами в России и производит пиво под брендами «Клинское», «Белый медведь» и «Сибирская корона». Также в числе претендентов на российские заводы Carlsberg фигурировали отечественная «Черноголовка» и израильская CBC Group.

В конце лета прошлого года группа сообщила, что решение оставить российский рынок обернулось для компании в первом полугодии 2022 года убытками в размере $630 млн.