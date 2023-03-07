Финансовые рынки Фондовый рынок США

Инвесторы в Штатах решили: наличные больше не мусор

Глеб Баранов
7 марта 2023, 00:41

Вложения американских инвесторов в фонды денежного рынка достигли максимума со времен начала пандемии ковида. Они верят, что в 2023 году вложения в кэш – одна из лучших стратегий

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