Как сообщил вчера Bloomberg, из 404 опрошенных профессиональных и розничных инвесторов две трети считают, что кэш в этом году скорее повысит, чем понизит их показатели. Будущего они, разумеется, не знают, и в этом смысле их мнение не показательно, но о ситуации в настоящем такое изменение взглядов говорит очень немало.
Инвесторы в Штатах решили: наличные больше не мусор
Вложения американских инвесторов в фонды денежного рынка достигли максимума со времен начала пандемии ковида. Они верят, что в 2023 году вложения в кэш – одна из лучших стратегий
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