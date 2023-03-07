Инвесторы в Штатах решили: наличные больше не мусор

Как сообщил вчера Bloomberg, из 404 опрошенных профессиональных и розничных инвесторов две трети считают, что кэш в этом году скорее повысит, чем понизит их показатели. Будущего они, разумеется, не знают, и в этом смысле их мнение не показательно, но о ситуации в настоящем такое изменение взглядов говорит очень немало.

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