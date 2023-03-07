Издание «Ура.ру» обратилось к Евгению Пригожину с просьбой ответить на вопросы о Бахмуте

Журналист издания «Ура.ру» обратился к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать ситуацию в Бахмуте. Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«И днем и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в «мясорубку» подкидывают все новые и новые тысячи. Боеприпасов и вооружения у них — хоть ж** ешь, то есть **** туча. Еще раз внимание! Украинцы никуда не убегают. Они массово погибают за Бахмут и сдаются только в крайнем случае. Прекратите считать их трусами. Они такие же, как и мы, и в них течет такая же кровь», — заявил Пригожин.

Глава ЧВК «Вагнер» отметил, что за февраль его бойцы ликвидировали около 11 тысяч украинских военных.

Между тем, как отметил Евгений Пригожин, проблема отсутствия снарядов так и не решена в полной мере.

«Дайте нам спокойно этого медведя завалить. Поверьте, мы всё для этого делаем, хотя нам по-прежнему не дают боеприпасы, военную технику, вооружение, транспорт. Сапёрные лопатки спустя почти месяц, кстати, дали», — ответил Евгений Пригожин.

Говоря о дальнейшем продвижении фронта, он посоветовал не делить шкуру неубитого медведя — пока прогнозы крайне преждевременны. Он также посоветовал журналисту издания узнать детали о передвижении фронта после взятия Артемовска у Сергея Кужугетовича.

Однако, как отметил Евгений Пригожин, есть и хорошие новости: ряды ЧВК «Вагнер» пополнились.

«Недавно ЧВК «Вагнер» пополнилась ещё одним бойцом, и зовут его Алексей Столяров», — рассказал Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что «музыканты» еще ни разу не уходили их тех населенных пунктов, которые они занимали.