Как выбрать сканер штрих кода?

Типы сканеров по считыванию

Для работы с алкогольной продукцией можно использовать сканеры для ЕГАИС. Они с легкостью считывают двумерные коды формата PDF417 и QR-коды. Сканеры оснащены встроенной фотокамерой для распознавания картинок и изображений и из-за этой особенности их называют Image-сканерами или фотосканерами. Эти модели с высокой скорость и точностью считывют нужную информацию даже с плохо читаемых изображений и этикеток.

К самым распространенным моделям относят лазерные сканеры штрихкодов. Эти модели уступают по качеству считывания фотосканерам, но их функционала вполне для работы с большим количеством кодов. Лазерные сканеры широко используют на складах, так как они имеют высокую дальность и скорость считывания и широкий диапазон захвата.

Если ассортимент магазина маркирован крупными этикетками с хорошо читаемыми штрихкодами, то стоит отдать предпочтение моделям светодиодных сканеров штрихкодов. Такие сканеры могут распознавать изображения на этикетках и товарах только с очень короткого расстояния. Преимуществом этих моделей является ударопрочность, им не страшны механические поломки даже при падении с высоты. Такие сканеры отлично подойдут для небольших магазинов и торговых точек.

Сканеры по типу использования

Существует два основных вида – стационарные и ручные сканеры штрихкодов. Ручные мобильные в использовании, их можно подносить к товарам, стационарные зафиксированы на одном месте, для считывания товара – его необходимо поднести к сканеру. Для быстрого считывания кодов в сканерах имеется пучок лучей. Данные модели получили название многоплоскостные сканеры и широко применяются на кассах больших и крупных гипермаркетов для высокой проходимостью клиентов.

Сканеры, в которых установлен один луч принято называть одноплоскостными. Такие модели широко используются в складских помещениях благодаря высокому качеству считывания. Такие сканеры для считывания кода необходимо держать перпендикулярно.

Также существуют комбинированные типы сканеров – ручные с подставкой. Такой сканер «видиит» все штрихкоды, проносимые мимо.