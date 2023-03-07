Хинди руси wiw win

Заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провёл накануне онлайн-переговоры с министром иностранных дел Республики Индия Субраманиамом Джайшанкаром в формате встречи сопредседателей Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Сторонами были подведены итоги деятельности рабочих групп в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, финансов, гражданской авиации. В перспективе перед странами открываются широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества по указанным направлениям, отмечено в официальном заявлении российского правительства по данному поводу.

Отечественные эксперты также уверены, что у кооперации России и Индии есть большое будущее. Но в тоже время странам предстоит и большая работа по урегулированию взаимных разногласий в некоторых сферах.

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От вакцин и до атома

Доктор исторических наук, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Лунев в комментарии «Эксперту» заметил, что несмотря на значительный потенциал сотрудничества между Индией и Россией практически во всех областях со стороны кажется, что ни одно их государств не прикладывает особых усилий по развитию взаимоотношений.

«Если мы берем, например, медицину: очень хорошие позиции по биотехнологиям и у нас, и у них. И мы свои усилия здесь совершенно не объединяем, а это могло бы дать отличный отклик в вопросе тех же самых вакцин. С другой стороны, сотрудничества по Спутник V организовать удалось, причем Индия выпускает данной вакцины даже больше, чем РФ. Индийцы заявляют, что у них в стране находится около 70% общемировых мощностей по производству вакцин. Я сомневаюсь в этих цифрах, но то, что Индия входит в тройку по данному направлению — это очевидно. И здесь можно работать», — заметил Сергей Лунев.

Перспективным направлением могла бы стать и энергетика, но помимо строительства АЭС, здесь взаимодействие пока также не сдвинулось с мертвой точки.

«Строительство атомных станций тормозится в первую очередь со стороны Индии. Причем ее позицию вряд ли можно назваться конструктивной. Дело в том, что была очень амбициозная программа — к 2030 году удесятерить производство энергии на АЭС и потратить на это 100 млрд долларов. Подписали в 2005 году соглашение, но реально строительство не началось. После Фукусимы антиядерные настроения среди индийцев очень возросли, кроме того, Верховый суд страны принял решение, что в случае аварии ущерб оплачивает строитель. Такого положения нет нигде в мире», — указал эксперт.

Произошел обмен ролями

Кандидат исторических наук, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Куприянов обратил внимание на другой фактор. Он напомнил, что если раньше Индия в большей степени нуждалась в РФ, нежели наоборот, то теперь — с введением западных санкций ситуация приобретает иной характер.

«Мы оказались отрезаны от западных рынков, ресурсов, технологий и инвестиций. Индия же продолжает всем этим наслаждаться и является привлекательным местом для размещения западных производств. Более того, она и позиционирует себя как такое место, потому что чем больше западных компаний из-за политических трений уходят из Китая, тем больше их индийцы привлекают их к себе. В этой ситуации Россия заинтересована получать технологии от индийцев — не напрямую западные, а те, которые уже прошли обкатку внутри этой страны. С другой стороны, индийцы заинтересованы в том, чтобы мы наш большой научный потенциал использовали и в интересах Индии. До недавнего времени основные претензии индийцев были в том, что мы не охотно делимся с ними технологиями. Например, контракт на разработку и производство самолетов Су-57 в свое время по официальной версии индийской стороны был остановлен из-за того, что технологии РФ так не были переданы», — рассказал Алексей Куприянов.

При этом совершенно очевидно, что у стран есть целый спектр областей, в которых совместная работа принесла бы взаимовыгодный результат. «Прежде всего, это химическая, тяжелая, электронная промышленность, автомобилестроение и двигателестроение. Это те сектора, где мы с индийцами можем работать, создавать либо совместные предприятия, либо производственные цепочки. Например, мы будем предоставлять сырье, у нас будут находится предприятия, которые осуществляют НИОКР, а в Индии будет идти сборка — то есть самая трудоемкая часть. Это же применимо к фарме», — предложил Алексей Куприянов.

Другим удачным направлением может стать агропромышленный комплекс. Обе страны добились в сельском хозяйстве высоких результатов. Например, Индия активно использует здесь беспилотники и спутниковое наблюдение, а Россия научилась производить качественные химические удобрения и умеет работать с технологиями выращивания в закрытых теплицах. И несмотря на то, что Индия пока обеспечивает внутренние потребности в сельскохозяйственной продукции самостоятельно, страна, как заметил Алексей Куприянов, ходит «на грани» из-за растущего населения. А это значит, что помощь РФ здесь ей вполне могла бы пригодиться.