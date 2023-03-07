Названы крупнейшие покупатели российских энергоресурсов

Финский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA) подготовил очередное исследование о доходах России от экспорта ископаемых энергоносителей, которые, несмотря на все санкции, эмбарго и потолки цен, продолжают бурными потоками растекаться по всему свету. По расчетам аналитиков они принесли российскому бюджету с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года 315 млрд долларов. Причем, почти половина, а именно 149 млрд долларов пришлись на Евросоюз, самого рьяного борца с российскими энергоносителями.

Самым крупным импортером ископаемой энергии из России продолжает оставаться Китай. Львиная доля его импорта – более 80% или св. 55 млрд долларов приходится на нефть. В ЕС выделяется Германия, которая остается вторым импортером российских ископаемых энергоносителей среди стран, главным образом, за счет газа. За «голубое топливо» Берлин заплатил Москве за год более 12 млрд долларов. Совсем немного ФРГ уступает Турция, которая входит в НАТО. Причем, она в недалеком будущем скорее всего обойдет Германию и станет вторым импортером, потому что у нее благодаря тому, что она не входит в ЕС, не связаны руки многочисленными запретами и эмбарго.