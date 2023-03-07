Названы крупнейшие покупатели российских энергоресурсов

Финский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA) подготовил очередное исследование о доходах России от экспорта ископаемых энергоносителей, которые, несмотря на все санкции, эмбарго и потолки цен, продолжают бурными потоками растекаться по всему свету. По расчетам аналитиков они принесли российскому бюджету с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года 315 млрд долларов. Причем, почти половина, а именно 149 млрд долларов пришлись на Евросоюз, самого рьяного борца с российскими энергоносителями.
Самым крупным импортером ископаемой энергии из России продолжает оставаться Китай. Львиная доля его импорта – более 80% или св. 55 млрд долларов приходится на нефть. В ЕС выделяется Германия, которая остается вторым импортером российских ископаемых энергоносителей среди стран, главным образом, за счет газа. За «голубое топливо» Берлин заплатил Москве за год более 12 млрд долларов. Совсем немного ФРГ уступает Турция, которая входит в НАТО. Причем, она в недалеком будущем скорее всего обойдет Германию и станет вторым импортером, потому что у нее благодаря тому, что она не входит в ЕС, не связаны руки многочисленными запретами и эмбарго.
Более половины двадцатки главных импортеров российских ископаемых энергоносителей находятся в Европе и входят в ЕС. Они продолжают покупать миллионы баррелей российской нефти и нефтепродуктов и миллиарды кубов российского газа, но остальные европейские страны как входящие в ЕС, так и не являющиеся его членами практически полностью отказались от энергоносителей из России.
Несмотря на почти 150 млрд долларов, полученных Москвой от Евросоюза за энергоносители, ежедневные доходы российской казны от Европы за год сократились почти на 85%, утверждает CREA, снизившись с пика в марте 2022 года (774 млн в день) до минимума в конце прошлого месяца (119 млн долларов 22 февраля 2023 г.).
Индия является рекордсменом по росту импорта российских энергоносителей. За минувший год закупки в основном российской нефти выросли в 27(!) раз с 3 до 81 млн долларов в день. Нью-Дели, конечно, сильно выручает Москву, но растущий спрос Индии не закрывает брешь в доходах российского бюджета от потери европейских покупателей, составившую 655 млн долларов в день. Не в состоянии закрыть ее и африканские страны, с декабря 2022 по февраль 2023 гг. удвоившие импорт российских энергоносителей. Доходы России от морского экспорта нефти сократились, по данным S&P Global, на 21%.
Максимальный дневной доход – ок. 1,17 млрд долларов Россия получила 24 марта прошлого года. С тех пор он снизился более чем вдвое и составил в конце февраля этого года 560 млн долларов. Наряду с потерей Европы, которая была до 24 февраля 2022 года главным импортером российских ископаемых энергоносителей, очень важной причиной снижения доходов бюджета РФ является снижение цены российской нефти: за год она снизилась, по расчетам CREA, с 99 долларов за баррель до 50 долларов сейчас.
Снижение доходов Москвы от экспорта энергоносителей, очевидно, продолжится. 25 февраля этого года Брюссель ввел юбилейный, 10-й пакет санкций против России. Он в числе прочего содержит запрет на импорт членами ЕС битума из России и связанных с ним материалов типа асфальта, а также черного углерода (сажи и т.д.).