«Наконец-то я просто человек»: экс-министр Улюкаев рассказал о жизни после выхода из колонии

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, вышедший на свободу в мае 2022 года после 5,5 лет заключения по делу о получении взятки, в интервью YouTube-каналу «Найди мамонта» рассказал, что доволен своим нынешним положением простого человека, который может ходить по улицам и вести себя, «как все остальные».

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«Наконец-то почувствовал себя частным человеком. Я был каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, то зеком. А теперь вот я — человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя, как все остальные», — рассказал Улюкаев.

Он поделился, что за годы, проведенные им в заключении, его родители стали совсем старыми и больными, а дети выросли и «надо открывать их заново», но в то же время появился новый вызов, нужно вновь доказывать миру свою нужность.

Улюкаев рассказал, что сейчас он эксперт фонда экономической политики, а в колонии работал библиотекарем и вел экономический кружок. По его словам, эта деятельность давала ему ощущение, что он приносит пользу людям. Экс-министр добавил, что в его колонии из полутора тысяч осужденных треть были записаны в библиотеку и читали, в том числе, Плутарха, Сенеку, Платона и Аристотеля.

Улюкаев был обвинен в вымогательстве взятки в размере $2 млн у исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. В декабре 2017 года экс-министр был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. В мае 2022-го его освободили по УДО.

