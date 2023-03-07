Новак обозначил планы по наращиванию производства СПГ в России до 100 млн тонн в год

Зместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по развитию производства СПГ в России; в нем приняли участие представители Минпромторга, Минэнерго, а также крупнейших компаний, среди которых «Газпром», «НоваТЭК», «Роснефть» и «Росатом».

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Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера, с учетом реализованных и строящихся проектов в ближайшие годы РФ выйдет на производство 66 млн т СПГ в год; стратегической задачей при этом является уровень не ниже 100 млн т.

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«На сегодняшний день по реализованным проектам производство составляет порядка 33 млн т. С учетом проектов, находящихся в стадии строительства, заводов в Усть-Луге и "Арктик СПГ 2", Россия выйдет на производство 66 млн т СПГ в год. Необходимо дополнительно изыскать ресурсную базу для проектов ещё на 34 млн т СПГ в год, организовать комплексное взаимодействие органов власти и компаний, обеспечить локализацию крупно- и среднетоннажного оборудования для отрасли СПГ, проработать меры снижения административных барьеров», — рассказал Новак.

Сообщается, что на совещании также присутствовали российские ученые, в том числе ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. По его словам, главной проблемой СПГ-отрасли является спрос на специалистов, сильно превышающий предложение. «Необходимо решить задачу обеспечения кадрового потенциала для развития отечественного производства СПГ, скоординировать усилия заказчиков для разработки собственных технологий производства оборудования для СПГ — от теплообменников до турбин, которые затем можно вывести в серийное производство, а также проработать обеспечение проектов ресурсной базой с рентабельными запасами газа», — отметил Литвиненко.

Александр Новак поручил участникам совещания сформировать рабочие группы по указанным направлениям, оценить уровень импортонезависимости в отрасли, а также спрос.

В соответствии с поручениями вице-премьера, Минэнерго совместно с Минпромторгом разработают «дорожную карту» по проекту локализации оборудования и технологий производства СПГ с долей отечественных технологий в 80% от потребности отрасли; ведомства изучат возможности и риски российских СПГ-производств с учетом мирового спроса и консолидируют планы компаний по созданию и закупке оборудования и технологий с последующей организацией их серийного выпуска.