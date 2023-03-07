Песков указал на отсутствие предпосылок для перехода конфликта на Украине в мирное русло

Москва в настоящий момент не видит каких-либо предпосылок для перехода украинского кризиса в мирное русло.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля подчеркнул, что в связи с таким положением дел Россия продолжает добиваться своих целей с помощью специальной военной операции.

«Продолжается специальная военная операция. Никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в этой ситуации нет. И поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО», — сообщил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, насколько предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине может повлиять на ситуацию.

Напомним, 24 февраля Китай обнародовал план мирного урегулирования на Украине, состоящий из 12 пунктов, среди которых прекращение военных действий, возобновление переговоров и недопущение односторонних санкций.