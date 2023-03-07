По дронам из ружья: чем лучше «гасить» украинские беспилотники

Технологические вызовы, с которыми в ходе проведения специальной военной операции столкнулась российская армия, требуют быстрых и эффективных ответов. Особую тактическую, а порой — и стратегическую роль в ходе боевых действий играет использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Причем как в контексте разведки и наблюдения, так и в плане нанесения ударов по живой силе и технике противника.

Если в начале СВО у нас наблюдался заметный дефицит данных средств, то сейчас ситуация стала значительно лучше. И речь тут в первую очередь не об «Байрактарах», «Фуриях», «Орланах» или «Геранях», а о легких беспилотниках. При этом, помимо самих беспилотных аппаратов, активно применяются и средства противодействия им. Так уж повелось: на всякую «мышку» найдется своя «кошка».

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«Гарпия» сведет с ума этот ваш БПЛА

Так, сегодня появились сообщения об успешных практических испытаниях российскими вооружёнными силами в районе Донецка противодронного ружья «Гарпия» (в переводе с греческого – похитительница или хищница). «Жертвой» в данном случае стал наиболее распространенный в настоящее время на театре военных действий коптер DJI Mavic Pro. Такие компактные беспилотники в большом количестве есть в арсенале обеих сторон конфликта, поэтому результаты тестового применения должны быть, по идее, вполне репрезентативны.

Как сообщают РИА «Новости», «Гарпия» питается от литий-ионного аккумулятора, заявленная разработчиком эффективная дальность его действия составляет от 0,5 до 2 км. При воздействии на БПЛА данного антидронного комплекса, он теряет связь с пультом управляющего им оператора и или зависает на месте на месте, или почти сразу без выполнения задачи уходит на «домашнюю точку». То есть в то место, которое для взлета и посадки заранее выбрано и «записано» при стабильном сигнале GPS внешним пилотом.

При этом из-за воздействия вышеупомянутого средства радиоэлектронной борьбы, названного, кстати, в честь персонажей древнегреческой мифологии — полуженщин-полуптиц, персонифицирующих различные проявления бури, эта точка может сбиться, и БПЛА, «сойдя с ума», улетит в малопредсказуемом направлении, приземлившись совсем не там, где рассчитывал его «повелитель», и, возможно, с фатальными последствиями. Согласно сообщениям об испытаниях «Гарпии», все основные параметры комплекса были подтверждены, миссия выполнена успешно.

Между тем, в России имеются и другие аналогичные средства РЭБ. Например, продемонстрированные на прошлогодней выставке беспилотников «Аэронет 2035» носимый комплекс «Стилет», разработанный АО «Технологии радиоконтроля», и «Пищаль-Про» входящего в «Ростех» предприятия «Концерн Автоматика». Также в данном контексте можно вспомнить противодронные ружья «Ступор» и «Дрон-1200», вышедшие на рынок некоторое время назад. Все они обладают разными характеристиками. У той же «Гарпии» есть несколько модификаций. «Ружейные» комплексы создают беспилотникам помехи, глушат и слепят их, разрывают связь с операторами и спутниками, даже повреждают лазером.

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Однако абсолютным чудо-оружием с точки зрения эффективности назвать эти приборы все-таки нельзя. У каждого из них есть свои недостатки и особенности эксплуатации. Это, к слову, касается и многих зарубежных образцов. Об этом подробнее «Эксперту» рассказал боец с позывным «Гора», отвечающий в сражающемся в зоне спецоперации добровольческом подразделении «Эспаньола» за работу беспилотников.

От РЭБ вражий коптер ослеп

«Луч противодронных ружей не такого уж широкого угла действия. Поэтому надо прямо через оптику, которая, как правило, поставляется вместе с ними прицеливать комплекс в коптер или то, что летит, и не отрываясь вести его длительное время, пока он не упадет или не потеряет сигнал», — отметил «Гора». Естественно, это может занять продолжительное время, достаточно сложно технически и даже физически, а также требует определенной подготовки. Да и зарядка радиоэлектронного оружия не бесконечна.

«Плюс не на всех ружьях большой выбор диапазонов подавления. На них в основном ставятся кнопки на частоты 2,4 GHz, 5,8 GHz. Но при этом часто производители почему-то забывают про 1,6, 900, 433. А на двух последних волнах, между тем, работают дроны FPV (модели с возможностью управления от первого лица — прим. “Эксперт”), которые не глушатся ничем», — добавил «Гора».

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При использовании противодронных комплексов есть и важные другие нюансы. «У нас есть опыт использования “Жезла”. Это похожий на “палку” гаишника прибор, излучающий волны, которые глушат радиоканалы коптеров. Он эффективен на расстоянии примерно до километра. А, вообще, если рассматривать противодронные ружья — есть китайские модели стоимостью в районе 200 тысяч рублей с подтвержденной дальностью работы в 1,5 км. Российское же будет стоить в 10 раз дороже», — указал эксперт.

К сожалению, высокая цена отечественных разработок обусловливается неполной локализацией их комплектующих и значительно меньшим рынком, нежели того, который по факту открыт для китайских партнеров. Конечно, небольшие БПЛА можно сбивать и из стрелкового оружия, что периодически и происходит. Это дешево и сердито. Но при имеющейся интенсивности их использования такой подход универсальным назвать, мягко говоря, нельзя. Оставим условные «Байрактары» соответствующим по классу системам ПВО. По части же эффективности в борьбе с легкими беспилотниками пальму первенства на сегодня уверенно держат, так сказать, классические полевые системы РЭБ, хотя недостатков не лишены и они.

«Не совсем понятно, зачем иметь на одной позиции систему и РЭБ, и противодронные ружья. Если только у одного из комплексов аккумуляторы совсем сядут, то можно во время зарядки использовать второй прибор. Но при этом, конечно, противодронные ружья намного меньше весят по сравнению с переносными системами РЭБ», — уточнил боец.

Остается добавить, что, поскольку на войне, как известно, хороши все средства, то и использовать, не забывая, безусловно, про экономический закон овчинки и выделки, нужно в той или иной мере все, что оказывается в распоряжении. Однако целесообразность массовых закупок определенной номенклатуры беспилотного и, так сказать, антибеспилотного оборудования доказать в текущей ситуации может только относительно широкая практика. Разовых испытаний здесь явно недостаточно.