Потенциал богатых недр Сибири

Россия занимает первое место по запасам природного газа в мире, а сибирский уголь – один из самых чистых на планете. Однако основные объемы этих полезных ископаемых отправляются на экспорт, а потенциал переработки используется не на 100%, из-за чего тот же уголь прослыл «грязным» топливом.

Углубление переработки ископаемых энергоносителей с извлечением полезных веществ из газа и экологичный подход в применении угля могли бы повысить эффективность энергетического комплекса страны, стать новым драйвером ее экономического развития, освободить мощности перегруженных железнодорожных путей, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду. Перспективы углубления переработки углеводородов в регионе обсудили эксперты во время прошедшего в начале марта Красноярского экономического форума (КЭФ-23).

Кристально чистый уголь

Современные технологии позволяют перерабатывать уголь так, чтобы при сжигании не оставалось золы. Подобный метод уже применяют на российских предприятиях, но он пока не стал массовым. Например, компания «УгольИнжиниринг» работает с экологичным способом обработки бурого угля – технологией «термококс», рассказал технический директор завода Сергей Исламов. Суть такой обработки состоит в том, что уголь подвергается частичной газификации. В процессе образуется два вида сырья: твердый углеродный остаток с высокой калорийностью и высоким потенциалом использования и газовое топливо. «Термококс» позволяет на 20% снижать выбросы CO2 и на 90% уменьшает золошлаковые отходы.

«Одновременно на одном аппарате мы производим два ценных продукта. Их совместная реализация обеспечит повышенный экономический показатель производства», – пояснил Исламов.

Из 4-5 тонн бурого угля получается 1 тонна бездымного топлива, но его стоимость кратно превосходит стоимость обычного угля. Как пояснил Исламов, вложение в переработку многократно окупаются, что в конечном итоге выгодно как для экономики страны, так и для россиян. Если обычный уголь стоит 100-150 долларов за тонну, то конечные продукты углехимии – от 2 тыс. долларов за тонну. Зарабатывая на экологичных ресурсах больше, государство получает дополнительные средства, необходимые для реализации социальных программ, снижения налогов для населения и создания новых рабочих мест, считает эксперт.

В отличие от стран-партнеров, которые успешно перерабатывают получаемые из России углеводороды и продают продукты с высокой добавочной стоимостью в Европу, Россия пока не заявляла об амбициозных целях по углублению переработки. Такой шаг по мнению экспертов мог бы существенно укрепить технологический суверенитет страны и помочь занять освободившиеся с уходом западных компаний рыночные ниши благодаря появлению ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Углубление переработки ископаемого сырья в Сибири, в том числе нефти, угля и газа, может стать новым вектором развития страны и расширить экспортный потенциал РФ», – отметила председатель комитета по экологии, климату, охране окружающей среды Национального ESG-Альянса Ирина Бахтина.

Развитие углехимии сдерживается из-за того, что получать полезные вещества из природного газа и нефти выгоднее, считает генеральный директор Кузбасского технопарка Евгений Востриков. Традиционное сырье дает больше продукции, а капиталоемкость ниже, чем у угля. Но и для угля существуют направления переработки, которые могут быть перспективны – производство сорбента, который в 1,5-2 раза повышает эффективность существующих очистных сооружений - это актуально для многих городов, где они изношены. Вещества, которые получают после переработки угля, можно использовать для производства удобрений, краски, резины, аккумуляторов и т. д.

Российские предприятия уже имеют успешный опыт глубокой переработки, который может быть масштабирован и на другие виды сырья. Например, в алюминиевой промышленности 100% сырья перерабатывается. Нефтяники перерабатывают топливо уже 20 лет. В результате, по итогам 2022 года глубина переработки черного золота на российских НПЗ составила 83,9% по сравнению с 83,4% годом ранее.

Переработка на максимум

Компаниям имеет смысл диверсифицировать свои портфели и отдать приоритет глубокой переработке, в результате которой появится больше видов продукции, считает эксперт Центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха», независимый член совета директоров «Новатэка» Ирина Гайда. По ее словам, России стоит развивать экспорт всех категорий газохимической продукции.

«Сейчас переработка становится еще более актуальной с учетом необходимости диверсифицировать способы монетизации природного газа и экспортных ограничений, с которыми мы сталкиваемся. В продукции этой категории рынок сбыта определяется положением на кривой издержек. Если мы имеем дешевое сырье, хорошее логистическое плечо и конкурентоспособную технологию, мы просто вытесним более дорогих производителей. Мы идем с одним из самых недорогих источников природного газа», – сказала она.

По мнению Гайды, чтобы сейчас модернизировать и внедрить на производствах технологии, применяемые еще в СССР, и занять свое место на международном рынке, – необходимо дополнительное финансирование. И обычным проектным финансированием от банка реализацию таких задачи вряд ли удастся поддержать, считает она.

Газ в Сибири содержит такие ценные компоненты как пропан, метан, бутан, тяжелые углеводороды и гелий. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке находятся самые большие запасы дорогостоящего гелия. Из-за наличия такого спектра компонентов необходимо не только осваивать месторождения, но и создавать газоперерабатывающие мощности для выделения из газа этих ценных ресурсов, уверены эксперты форума. В результате переработки помимо прочего будет добываться сухой газ, мог бы быть направлен на газификацию, в том числе частных домовладений. Это особенно актуально для Красноярска, который до сих пор отапливается углем.

На данный момент добываемый на месторождениях нефти газ, закачивается для поддержания пластового давления, либо сжигается на факелах. Потенциал у этого газа выше, считает Артем Верхов, замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнергетики РФ и для реализации проекта по глубокой переработке нефти нужно сформировать в Сибири новую газотранспортную систему.

«По первым нашим оценкам, могут быть монетизированы больше 3,5 трлн кубических метров газа, что может привлечь до 3 трлн рублей инвестиций. Доходы бюджета могут составить до 1,5 трлн рублей в расчете до 2050 года. Поэтому эта работа очень важна», - подчеркнул Верхов.

Эксперты сошлись во мнении, что газохимия и углеводороды могут приносить больше пользы и дохода при правильной переработке. Реализовать эту задачу поможет внимание к проблеме со стороны предприятий, государственные меры поддержки, облегчение доступа к финансированию и строительство новой инфраструктуры.