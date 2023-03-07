Производителям сельхозтехники нужны комплектующие

Объем рынка сельхозтехники в РФ в 2022 году составил 389,4 млрд рублей, что на 0,4% меньше, чем в 2021 год. Доля российских производителей увеличилась и составила 61%. Такие данные в понедельник опубликовала ассоциация «Росспецмаш».

«В 2022 году российские производители сельхозтехники столкнулись с беспрецедентной ситуацией, когда были приостановлены поставки комплектующих. Необходимо было в сжатые сроки найти новых партнеров и перестроить логистику, которая существенно усложнилась. Несмотря на то, что многие отечественные предприятия сумели в определенной степени нормализовать эти процессы, сложившаяся ситуация сказалась на темпах роста производства, особенно в сегментах сложной техники. На темпы продаж агромашин серьезно повлияли и снижающиеся цены на зерно», — отметили в ассоциации.

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Там обратили внимание, что рост производства сельхозтехники в России в денежном выражении в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 15%, но при этом зафиксировано снижение выпуска, например, комбайнов, сеялок пресс-подборщиков.

В комментарии «Эксперту» представитель пресс-службы «Росспецмаш» заметил, что в зафиксированной тенденции нет ничего нового, российские производители сельхозтехники увеличивают свою долю на внутреннем рынке с 2013 года, когда она составляла 24%.

«Государство в последние годы запустило целый комплекс мер господдержки, направленный на стимулирование производства. Наиболее эффективная мера поддержки отрасли, позволяющая аграриям приобретать сельхозтехнику со скидкой — Программа 1432. Это направленный на субсидирование НИОКР, транспортировки, на льготное кредитование и льготный лизинг. Поддерживается участие в выставках, реализуются другие механизмы», — добавили в пресс-службе.

Во многом благодаря данным мерам предприятия смогли нарастить инвестиции в модернизацию и расширение производства, выпускать новые модели, значительно улучшить качество продукции, указали в «Росспецмаш». «К тому же в последние годы у аграриев всё острее стоит вопрос экономической эффективности сельхозмашин — соотношение цены на технику и результатов её эксплуатации. По этому критерию отечественная техника зачастую выигрывает конкуренцию у импорта. Важно и то, что цены на сельхозпродукцию держались несколько лет на уровне, который позволял аграриям активнее обновлять свой парк. Сейчас ситуация изменилась», — констатировали в ассоциации.

Продолжится ли текущий подобный в будущем — вопрос открытый. Производители в первую очередь зависят от доходов аграриев. «Цены на зерно на внутреннем рынке России в настоящее время находятся на достаточно низком уровне. В связи с этим доходность сельхозпроизводителей может сократиться, что приведет к снижению темпов модернизации АПК», — посетовали в «Росспецмаш».

Кроме того, сохраняется и вопрос с комплектующими. В период с марта по май 2022 года российские производители высокотехнологичных агромашин оперативно решали вопросы, связанные с остановкой поставок ключевых деталей: искали новых поставщиков, организовывали собственное производство, перестраивали логистику. «Сейчас процесс поставки и собственного производства новых комплектующих нормализуется, но при этом ситуация повлияла на рост себестоимости производства сельхозтехники», — резюмировали в пресс-службе.

В свою очередь доцент кафедры экономической статистики РЭУ Ольга Лебединская подтвердила — рост доли производителей техники из РФ связан в первую очередь с увеличением господдержки.

«В 2022 году почти 800 системообразующих предприятий, среди которых и "Росспецмаш" получили 1,2 трлн льготных займов. Кроме стимулирования производителей, необходима такая же поддержка и для покупателей. Необходимы меры, направленные на выравнивание условий конкуренции с иностранными компаниями, так как отсутствие комплектующих, и по этой причине упрощение техники, ставит отечественных производителей в невыгодное положение. Это увеличивает риски того, что уже в ближайшем будущем зарубежные производители смогут не только заместить другие ушедшие иностранные компании, но и потеснят отечественные заводы», — считает она.

Эксперт напомнила, что пока объёмы производства российских заводов строительно-дорожного машиностроения растут: за 6 месяцев 2022 года объём продукции составил 33,1 млрд рублей, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2021 года. По итогам 12 месяцев общий прирост составил 15%. Однако без решения упомянутой проблемы поставок комплектующих ситуация может измениться, даже несмотря на то, что сельхозмашиностроение — это отрасль с одним из самых высоких уровней локализации.

«Необходимы гранты на развитие выпуска комплектующих для сельхозтехники, сами производители оценивают такую потребность в сумму не менее 10 млрд руб. ежегодно. Недостаток комплектующих переформатировал ассортимент производимой техники: на фоне снижения производства зерноуборочных комбайнов (на 32%), кормоуборочных комбайнов (на 14%), сельскохозяйственных тракторов (на 1%), производство плугов выросло на 5%, машин для внесения удобрений — на 25%, опрыскивателей — на 16%, жаток — на 18%», — заключила Ольга Лебединская.