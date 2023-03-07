Путин освободил туроператоров от уплаты НДС за продажу туров по России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие законодательных изменений, которые освободят туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за продажу внутрироссийских туров.

На утвержденный список поручений по итогам состоявшегося 24 января совещания главы государства с кабмином обратило внимание агентство ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Кремля, мера вводится задним числом с 1 января 2023 года и будет действовать до 30 июня 2027 года. Решение распространится на продажи турпоездок в сфере внутреннего и въездного туризма.

На январском совещании Владимира Путина с правительством инициативу по освобождению от НДС компаний, которые занимаются внутренним и въездным туризмом, озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников; министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение.

Срок исполнения поручения президента — до 1 июня 2023 года.