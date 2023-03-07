«Работает устойчиво»: Путин назвал успехи Сбера хорошим сигналом для экономики

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Сбера Германом Грефом. Глава государства отметил, что Сбер – один из лидеров российской финансовой системы, и то, что он «работает с прибылью, устойчиво, ритмично», — хороший сигнал для экономики. Греф, в свою очередь, подчеркнул, что период убыточности закончился и банк начинает функционировать «в обычном режиме».

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«Сбер не только прошел этот сложный период, но практически восстановил полностью свою работу: работает с прибылью, устойчиво, ритмично – и это тоже один из признаков устойчивости нашей финансовой системы. Сбер – один из лидеров, одно из фундаментальных оснований этой системы, и то, что он работает так устойчиво, это очень хороший показатель. И, конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно. Важно, чтобы экономика и клиенты банка понимали, что Сбер чувствует себя устойчиво. Это хороший сигнал для всей экономики, да и для большого количества граждан, которые являются клиентами банка», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Греф подтвердил, что банку удается быть абсолютно устойчивым, несмотря на беспрецедентные атаки. Он подчеркнул, что Сбер — самый атакуемый субъект в стране, который пережил кибератаки, небывалые по сложности и по мощности. Глава кредитной организации сообщил, что в штате банка сейчас работают 38 тыс. айтишников и это «самая большая айтишная структура в стране».

«Итоги таковы, что мы закончили свой период убыточности. Потому что, конечно же, был очень тяжелый период: мы сформировали большой убыток в силу того, что мы потеряли практически все зарубежные активы свои, кроме стран СНГ. И, конечно же, введение против нас SDN-санкций привело к тому, что мы потеряли и возможность оперировать на биржах, и возможность оперировать с любыми валютами – как в долларе, так и в евро. Поэтому мы за прошедший период времени полностью сформировали резервы по всем сложившимся проблемам. Мы начинаем функционировать в своем обычном режиме, и не должно быть никаких сомнений в нашей устойчивости – мы покажем наши финансовые результаты», — заявил Греф.

Глава Сбера поблагодарил Центробанк, который оказал своевременную и беспрецедентную поддержку банковскому сектору, и правительство, которое «моментально принимало все необходимые решения». Благодаря такой слаженной работе, по мнению Грефа, и удалось пройти этот сложный период «с максимальным эффектом».