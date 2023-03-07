Китай и ФРС заставили медь дрожать от напряжения

Фьючерсы на медь опустились в цене до 4,05 доллара за фунт. Это значительно ниже семимесячного максимума на уровне 4,25 доллара, который был достигнут в январе текущего года. Инвесторы оценивали влияние предстоящего ужесточения денежно-кредитной политики и неопределенности в области спроса со стороны Китая. В то же время свою роль сыграли и опасения по поводу нового предложения металла на рынках.

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«Горячие» экономические данные из США и Европы усилили опасения, что центральным банкам придется продолжать повышать ставки дольше, чтобы снизить спрос и, соответственно, темпы инфляции. С другой стороны, китайское правительство установило целевой показатель роста ВВП страны на уровне 5% на этот год во время сессии Всекитайского собрания народных представителей. Показатель скромнее, чем ожидали аналитики, но он подтвердил настрой на развитие инфраструктуры и строительства в стране.

При этом, как уже отмечалось, сохраняющиеся опасения по поводу предложения меди на рынках также оказывают влияние на цены. Помимо задержек с добычей в Перу, вызванных политическими волнениями, недавно были приостановлены операции по переработке руды в Панаме — из-за проблем с государственными налогами и выплатами роялти от канадской First Quantum Minerals.

Тем не менее, последние данные LME показывают, что биржевые запасы меди увеличились на 6 325 тонн (самый большой ежедневный прирост с 14 ноября), и это уже вторую сессию подряд. По состоянию на пятницу общие запасы LME увеличились до 70 550 тонн, причем сообщается о поступлении большей их части со складов в Пусане.

Несмотря на это, впервые в нынешнем году биржевые запасы меди на Шанхайской фьючерсной бирже упали. Последние данные ShFE показывают, что еженедельные запасы снизились на 11 475 тонн (самое большое недельное снижение с 16 декабря), до 240 980 тонн по состоянию на пятницу, 3 марта.

Призрак рецессии слегка побледнел

Во второй половине нынешнего января цены на медь достигли максимума с середины 2022 года: стоимость фьючерсов на LME составляла около 9300 долл. за тонну, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Прямо перед китайским новым годом рынок консолидировался на достигнутых максимумах и с конца января начал сползать вниз, подтвердив таким образом, что основное влияние на рынок меди оказывали китайские закупки металла.

Сейчас стоимость фьючерсов на медь колеблется вблизи уровней 8800-9000 долл. за тонну — консолидация рынка продолжается с начала февраля, указывает эксперт. Запасы меди в Шанхае после празднования Лунного нового года снизились на 6%, сигнализируя о непременном восстановлении спроса. Открытие экономики Китая и темпы восстановления потребления меди в стране остаются главным определяющим цену фактором. Считается, что основной прирост потребления начнется с третьего квартала.

На складах LME запасы меди за этот период снизились на 5,1%, и это говорит о том, что потребление вне Китая также остается достаточно уверенным, констатирует Лукичева. Призрак рецессии в экономике еврозоны и США слегка побледнел после снижения цен на нефть и газ — это склоняет экономистов к надежде на «мягкую посадку» и сохранение небольших темпов роста. В таких условиях потребление меди продолжит подрастать.

Проблемы с добычей отразились негативно на балансе рынка в 2022 году, добавляет аналитик. Значительно снизились поставки меди из Чили (пожар в порту); в Перу сокращение добычи обусловлено политическими беспорядками; в Индонезии — проливными дождями; в ДРК — трениями добытчиков с властями. Но 2023 году добыча меди на рудниках, предположительно, восстановится.

«В связи с ожидаемым продолжением роста мирового потребления меди, восстановлением добычи и предложения рафинированного металла, рынок в 2023 году, как ожидается, будет сбалансированным. По итогам 2023 года это приведет к возобновлению растущего тренда. Среднегодовая стоимость меди в 2023 году ожидается в пределах 8500-9200 долларов за тонну», — говорит Оксана Лукичева.

Застывшие в напряжении

Во вторник, 7 марта, цены на медь на утренних торгах демонстрируют абсолютно нейтральную динамику, торгуясь на уровне открытия дня (8930 долл. за тонну), отмечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Это лишний раз указывает на чрезвычайно высокий уровень напряжения на рынке главного промышленного металла, которое не дает ему сдвинуться с места.

Впрочем, некоторое снижение котировок — в пределах 1,2% к отметке 8812 долл. за тонну — в течение торгов в понедельник, 6 марта, все-таки было, обращает внимание эксперт. Инвесторы негативно отреагировали на поставленные цели экономического роста на Всекитайском собрании народных представителей, которое стартовало в минувшее воскресенье и продлится до 13 марта.

Таргет по расширению ВВП Китая на 2023 год установлен на нижней границе прогнозного коридора в 5-6%. В прошлом году цель правительства Китая была установлена на отметке в 5,5%, фактическое значение оказалось гораздо скромнее — 3,0%. А в этом году консенсус-прогноз институционалов предполагал таргет в 5,3% роста — но, видимо, китайское руководство решило действовать осторожнее.

Фактически, 5-процентная экспансия экономики Китая означает нейтральную денежно-кредитную и фискальную политику, говорит Федоров. То есть, речь идет о естественном восстановительном росте после демонтажа политики нулевой толерантности к ковиду, без масштабных стимулов, на которые надеялся рынок и инвесторы. Китай не планирует спасать мировую экономику от высоковероятного замедления темпов экономического роста в 2023 году. А значит и серьезным триггером для дальнейшего роста цен на промышленные металлы, особенно цен на медь, китайская экономика вряд ли станет. По крайней мере, в этом году.

Это плохие новости для рынка меди, полагает аналитик. Они вполне способны на среднесрочном горизонте вернуть котировки к уровням середины 2022 года, когда тонна главного промышленного металла стоила около $7300-7600. Однако, даже их отыгрыш сейчас затруднен ожиданием более важных для локальных перспектив всех рынков событий, запланированных на этой неделе.

Главная тема для разговоров инвесторов сейчас — возможное обновление «дезинфляционной» риторики главы ФРС Джерома Пауэлла. Во время двухдневного отчета в конгрессе ему предстоит прояснить возможные действия регулятора в связи с последними данными по рынку труда, деловой активности и инфляции в США, которые со всей очевидностью указывают на устойчивость высокого инфляционного давления.

Первое выступление Пауэлла состоится уже сегодня вечером, в 18:00 мск. Консенсус-прогноз Уолл-стрит гласит, что глава ФРС присоединится к своим коллегам и сделает «ястребиные» заявления о реакции регулятора на устойчивость высокой инфляции. Такая тональность совпала бы и с изменениями на рынке свопов, где в течение февраля ожидаемый пик по ставке ФРС сместился на сентябрь с изменением уровня с 5,10% до 5,50%.

«Если коммуникативные навыки Джерома Пауэлла не подведут, что уже бывало (в последний раз на пресс-конференции после февральского заседания регулятора), то более жесткие заявления главы ФРС окажут давление на всю группу рисковых активов и, учитывая слабое влияние на рынки второго дня отчета в конгрессе, откроют дорогу для более заметного отыгрыша котировками меди нейтральной цели по экономическому росту в Китае», — говорит Федоров.

То есть, объясняет он, до следующей важной развилки в пятницу 10 марта, когда в США будет опубликован отчет по рынку труда за февраль, цены на медь могут получить пространство для снижения к минимумам прошлой недели — 8550-8650 долл. за тонну. Уйдут ли котировки меди ниже, к ближайшему уровню поддержки 8300-8400 долларов, или попытаются отскочить обратно к уровням открытия недели, будет зависеть от силы американского рынка труда.