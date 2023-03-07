«С наличными было бы еще хуже»: в Росфинмониторинге назвали основные схемы мошенников

Среди мошенников сейчас в ходу аферы с кредитами и договорами, активно используется онлайн-банкинг и поддельные сайты. Доступность финансовых услуг, безусловно, этому способствует, но с наличными было бы еще хуже, рассказал в интервью РИА Новости замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

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«Основные схемы сейчас – это кредитное мошенничество, то есть получение займов, кредитов по подложным документам. Это хищение средств путем неисполнения договорных обязательств: заключается договор без намерения исполнения. Отмечается рост интернет-мошенничеств: это и прямое выманивание денег посредством звонка, и удаленное отключение онлайн-банкинга, либо создание сайтов-двойников официальных компаний, магазинов», — отметил Негляд.

В России, по его словам, мошенники часто используют социальную инженерию и схему финансовых пирамид. Кроме того, аферы организуют также транснациональные сообщества псевдоброкеров и форекс-дилеров. Фиксируются мошеннические схемы и с криптовалютой, но по сравнению, например, с США, в России это не так распространено. Большинство таких схем, по словам специалиста, связано с привлечением финансирования под так называемые стартапы и под новые виды крипотовалют.

«Надо признать, что доступность финансовых услуг у нас высокая, это и влечет такие побочные последствия. Думаю, с наличными было бы еще хуже», — заявил Негляд.

