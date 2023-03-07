С подконтрольной Киеву территории вернулись 90 российских военнослужащих — Минобороны РФ

Министерство обороны РФ проинформировало о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 90 российских военнослужащих.

«7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России доставят всех бойцов в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — подчеркнули в министерстве.

В Киеве подтвердили обмен пленными, пишет РБК. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что домой вернулись 130 украинских военных.

Последний обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся в середине февраля; тогда в Россию вернулся 101 человек, в Киеве сообщили об освобождении сотни бойцов.