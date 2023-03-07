Шойгу сообщил о росте потерь среди личного состава ВСУ на 40% в феврале

Потери Вооруженных сил Украины в феврале 2023 года увеличились на 40%, превысив 11 тыс. человек.

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Об этом сообщил в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

«Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тыс. военнослужащих. В этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам», — сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что для Вооруженных сил РФ приоритетом по-прежнему является жизнь и здоровье бойцов, так же как и мирных жителей. Чиновник подчеркнул, что российские войска продолжат выполнять задачи в рамках спецоперации.

По словам Шойгу, Запад, стремясь в соответствии со стратегией США «сломить Россию силой оружия» наращивает поставки вооружения Украине, однако это не приводит к успехам Киева на поле боя.

Накануне министр обороны РФ посетил Мариуполь (ДНР), где проверил работу военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры города. Ранее Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне проведения спецопераци, где заслушал доклад по текущей обстановке и вручил награды отличившимся военнослужащим.