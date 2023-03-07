Сестра Ким Чен Ына предупредила о готовности КНДР к решительной борьбе с Южной Кореей и США

Ким Ё Чжон, младшая сестра северокорейского руководителя, работает заместителем директора Отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, но фактически возглавляет этот влиятельный отдел. Она также занимает пост вице-министра, регулярно сопровождает Ким Чен Ына в его поездках и считается вторым человеком в стране. А еще 34-летняя Ким Ё Чжон, похоже, является главным «ястребом» в первой семье Северной Кореи и часто угрожает соседям с юга полуострова и американцам, которые регулярно проводят совместные военные учения и провоцируют северян. Отметилась она очередным жестким заявлением и 6 марта, заявив, как сообщает Associated Press, что КНДР готова к «быстрым и подавляющим действиям» в ответ на серию военных учений и тренировок США и Южной Кореи. Ким Ё Чжон пригрозила Сеулу на следующий день после учений, в котором участвовал американский бомбардировщик В-52, способный нести ядерное оружие. На вторую половину марта, кстати, намечено и проведение самых крупных совместных учений ВС США и Южной Кореи, которые Вашингтон и Сеул отменили в 2018 году, но недавно решили возобновить.

Ким Ё Чжон не стала пояснят, о каких «подавляющих действиях» она говорит. В ответ на военные ученые на юге полуострова Пхеньян проводит обычно испытания ракет и приводит войска в боевую готовность.