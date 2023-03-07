Сестра Ким Чен Ына предупредила о готовности КНДР к решительной борьбе с Южной Кореей и США

Ким Ё Чжон, младшая сестра северокорейского руководителя, работает заместителем директора Отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, но фактически возглавляет этот влиятельный отдел. Она также занимает пост вице-министра, регулярно сопровождает Ким Чен Ына в его поездках и считается вторым человеком в стране. А еще 34-летняя Ким Ё Чжон, похоже, является главным «ястребом» в первой семье Северной Кореи и часто угрожает соседям с юга полуострова и американцам, которые регулярно проводят совместные военные учения и провоцируют северян. Отметилась она очередным жестким заявлением и 6 марта, заявив, как сообщает Associated Press, что КНДР готова к «быстрым и подавляющим действиям» в ответ на серию военных учений и тренировок США и Южной Кореи. Ким Ё Чжон пригрозила Сеулу на следующий день после учений, в котором участвовал американский бомбардировщик В-52, способный нести ядерное оружие. На вторую половину марта, кстати, намечено и проведение самых крупных совместных учений ВС США и Южной Кореи, которые Вашингтон и Сеул отменили в 2018 году, но недавно решили возобновить.
Ким Ё Чжон не стала пояснят, о каких «подавляющих действиях» она говорит. В ответ на военные ученые на юге полуострова Пхеньян проводит обычно испытания ракет и приводит войска в боевую готовность.
«Мы внимательно следим за частыми военными действиями американских военных и их южнокорейских марионеток и всегда готовы предпринять соответствующие быстрые и подавляющие действия в любое время по нашему выбору»,- говорится в заявлении сестры Ким Чен Ына, переданном по северокорейскому телевидению и радио.
По словам главы военного ведомства Южной Кореи, полет В-52 продемонстрировал решительные намерения союзников противостоять агрессии Северной Кореи. 3 марта южнокорейские и американские военные объявили о проведении компьютерной командной тренировки с 13 по 23 марта и возврате крупнейших совместных весенних учений, которые не проводились пять последних лет в надежде убедить Пхеньян сесть за стол переговоров. Учения были возвращены в календарь в прошлом году, в котором Пхеньян провел рекордное число ракетных испытаний.
МИД КНДР квалифицировал пролет ядерного бомбардировщика В-52, как безрассудную провокацию, которая толкает ситуацию на Корейском полуострове «еще глубже в бездонное болото». В заявлении также говорится, что нет никаких гарантий, что в случае продолжения американо-корейских провокаций на полуострове не произойдет военный конфликт.
Кстати, военные эксперты не исключают, что ответными «действиями» Пхеньяна в ответ на учения южан и американцев могут стать испытания нового типа межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной достигнуть континентальной территории США.
В феврале Ким Ё Чжон угрожала превратить Тихий океан в ракетный полигон КНДР. Во вчерашнем заявлении она предупредила, что попытку перехвата американцами северокорейской МБР в Пхеньяне будут считать объявлением войны. Во время всех прежних испытаний МБР северян запускались под большими углами, чтобы их нельзя было считать направленными на какие-либо страны. Обычно эти ракеты падают в океан между Корейским полуостровом и Японией.
Самое большое расстояние, преодоленное северокорейской ракетой, составляет ок. 4600 километров. Это испытание прошло в октябре 2022 года.