ЦБ аннулировал лицензию «Яндекс Банка» на осуществление брокерской деятельности

Банк России аннулировал лицензию на осуществление брокерской деятельности у акционерного общество «Яндекс банк» (г. Москва). Соответствующее решение принято 6 марта на основании заявления акционерного общества, сообщается на сайте ЦБ.
«На основании заявления акционерного общества "Яндекс банк" Банк России 06.03.2023 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 21.12.2000 № 045-04007-100000», — говорится в сообщении ЦБ.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе «Яндекса», банк отказался от брокерской лицензии, поскольку не предоставляет сейчас подобные услуги и не считает их приоритетными на данном этапе.