ЦБ аннулировал лицензию «Яндекс Банка» на осуществление брокерской деятельности

Банк России аннулировал лицензию на осуществление брокерской деятельности у акционерного общество «Яндекс банк» (г. Москва). Соответствующее решение принято 6 марта на основании заявления акционерного общества, сообщается на сайте ЦБ.

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«На основании заявления акционерного общества "Яндекс банк" Банк России 06.03.2023 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 21.12.2000 № 045-04007-100000», — говорится в сообщении ЦБ.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе «Яндекса», банк отказался от брокерской лицензии, поскольку не предоставляет сейчас подобные услуги и не считает их приоритетными на данном этапе.

