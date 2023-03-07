ЦБ нашел объяснение приросту сбережений россиян на банковских счетах

В 2022 году средства населения в российских кредитных организациях выросли на 6,9%, что даже выше, чем в 2021 году (+5,7%). Такой существенный прирост был главным образом обусловлен выплатой значительного объема социальных пособий в декабре, а также авансированием пенсий за январь 2023 года (суммарно 2,5 трлн рублей). Без учета этого притока средства физлиц сократились бы на 0,7%, или на 0,2 трлн рублей, следует из отчета ЦБ, посвященного банковскому сектору. При этом регулятор прогнозирует, что по итогам текущего года сбережения граждан в банках вырастут на 8-12% на фоне «постепенной стабилизации ситуации».

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«Средства в рублях выросли как на текущих счетах (+1,8 трлн руб., +17,2%), так и на вкладах (+3,1 трлн руб., +18,2%). Этому способствовало резкое повышение ставок в марте, которые достаточно быстро снизились после стабилизации ситуации. Средства в валюте, напротив, сильно сократились (-41%, -38 млрд долл. США, или -2,6 трлн руб. в рублевом эквиваленте), в том числе из-за конвертации части средств в рубли, чему способствовали ограничительные меры на снятие валют», — говорится в отчете.

Регулятор оценил объем остатков средств населения в банках на конец 2022 года в 36,6 трлн рублей. При этом на протяжении трех кварталов фиксировался отток денег граждан, и только в четвертом квартале был прирост. Россияне особенно активно снимали деньги со счетов в январе – марте и сентябре – октябре, кроме того, многие переводили их на зарубежные счета. Так, почти втрое, до 6,6 трлн рублей за год вырос объем средств граждан в банках-нерезидентах.

Доля валютных средств граждан в российских банках снизилась почти в два раза – с 19,9% до 11,2%. Регулятор также зафиксировал прирост объема средств населения в юанях, при этом отметив, что его доля в масштабах всех средств физлиц остается пока незначительной.

«В 2023 году Банк России ожидает, что в условиях постепенной стабилизации ситуации и сохранения доверия к банковскому сектору, на фоне снижения привлекательности альтернативных инвестиционных инструментов прирост средств населения будет несколько выше уровня 2022 года (8–12%)», — говорится в прогнозе ЦБ.

