Ущерб Турции от землетрясений превысил $100 млрд — ООН

Произошедшие в прошлом месяце землетрясения нанесли Турции ущерб в общей сложности как минимум на $100 млрд.

Об этом сообщила официальный представитель Программы развития ООН в стране Луиза Винтон, передает ТАСС.

«Из проведенных на сегодняшний день расчетов ясно, что оценки ущерба, представленные правительством и поддержанные международными партнерами, превысят $100 млрд», — заявила Винтон.

Она отметила, что разрушены сотни тысяч домов. «Потребности огромны, но ресурсы скудны», — констатировала представитель международной организации.

Всемирный банк ранее оценил нанесенный экономике Турции землетрясениями ущерб в $34,2 млрд, пишет агентство. По словам экспертов, эта цифра может вырасти из-за продолжающихся афтершоков, а затраты на восстановление и реконструкцию будут гораздо больше, чем предполагалось изначально.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, сильнее всего — в Сирии. В Турции, по словам президента Реджепа Эрдогана, погибло более 46 тыс. человек.

